Obergrafschaft

Zwei Verletzte durch Vorfahrtsfehler

Ein Lastwagen ist am Mittwochmittag mit einem Pritschenwagen in Ohne zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden verletzt.

ow Ohne. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Wettringer Straße in Ohne erlitten die beiden Fahrer leichte Verletzungen. Der 66-jährige Fahrer eines Pritschenwagens war auf der Haddorfer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Wettringer Straße nach links abbiegen in Richtung Wettringen. Dabei übersah er laut Polizei einen 55-jährigen Fahrer in einem 7,5-Tonner, der dort in Richtung Schüttorf unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien; sie erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.