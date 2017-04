Region

Zwei Verletzte bei Unfall in Freren

Bei einem Unfall in Freren sind am Morgen zwei Personen verletzt worden. Foto: Helga Lindwehr

Zwei Autos sind am Morgen zwischen Freren und Messingen zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste einen Mann aus seinem Wagen retten, er wurde in ein Krankenhaus geflogen.

hlw Freren. Zwei Verletzte sind das Fazit eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Landesstraße 58 zwischen Freren und Messingen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 06.50 Uhr der 60-jährige Fahrer eines Ford Transits aus Beesten im Freren Ortsteil Lohe die L 58 überqueren. Dabei übersah er offensichtlich den auf der vorfahrtsberechtigten L 58 fahrenden VW Golf eines 53-Jährigen aus Damme, der von Freren in Richtung Messingen unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Graben geschleudert. Dessen Fahrer wurde mit schweren Verletzungen eingeklemmt, er konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehren auf Freren und Thuine gerettet werden. Der Mann wurde im Rettungshubschrauber aus Rheine in die Klinik im niederländischen Enschede geflogen. Der Fahrer des Ford kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Lingen. An beiden Fahrzeugen war Totalschaden entstanden. Mit im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber aus Rheine. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 58 zwei Stunden gesperrt.