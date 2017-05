Obergrafschaft

Zwei Verletzte bei Unfall auf dem Isterberg

Auf dem Isterberg sind am Dienstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 30-jährige Autofahrerin zog sich dabei schwere Verletztungen zu. Ein 76-jähriger Fahrer hatte sie vermutlich beim Abbiegen übersehen.

gn Isterberg. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 403 sind zwei Personen verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr gegen 14.40 Uhr ein 76-jähriger Mercedesfahrer aus Neuss die Lehmstraße und wollte auf die Bundesstraße abbiegen. „Dabei übersah er eine aus Richtung Bad Bentheim kommende 30-jährige Autofahrerin aus Nordhorn in einem Opel“, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Autofahrerin schwer verletzt, der 76-Jährige zog sich leichtere Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.