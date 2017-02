Niedergrafschaft

Zwei Verletzte bei Kollision in Emlichheim

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Emlichheim verletzt worden. Ihre Autos hatten sich auf der Coevordener Straße gestreift und waren dadurch von der Fahrbahn abgekommen.

Emlichheim. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr: Eine 27 Jahre alte Emlichheimerin, die auf der Coevordener Straße in Richtung Emlichheim unterwegs war, geriet ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in den Gegenverkehr. Sie streifte mit ihrem VW Golf einen entgegenkommenden Renault Clio, in dem eine 62-jährige Niederländerin saß. Der Golf geriet durch die Kollision ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb kopfüber in einem Graben liegen. Die Clio-Fahrerin verlor ebenfalls die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr ein Schild und kam vor einem Baum zum Stehen.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall verletzt – wie schwer, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sagen. Die Feuerwehr Emlichheim rückte aus, um die Straße abzusperren und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen.