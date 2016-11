Lokalsport

Zwei Spiele, zwei Siege: ECN unangefochten

Der Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn setzte sich am Sonnabend beim TuS Harsefeld mit 6:4 durch, am Sonntagabend gewann er das Heimspiel gegen die Celler „Oilers“ souverän mit 11:2 (5:1, 4:0, 2:1).

Nordhorn. Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn sind auch in der Verbandsliga eine Klasse für sich, feierten am Sonntagabend in der Eissporthalle gegen die Celler „Oilers“ beim 11:2 (5:1, 4:0, 2:1) ihren fünften Sieg im fünften Spiel. Allerdings mussten sie Tags zuvor beim TuS Harsefeld erstmals hart kämpfen, ehe der erste Erfolg des Doppelspieltags feststand: Beim 6:4 (2:2, 1:2, 1:2) des ECN lagen die gastgebenden „Tigers“ zwischenzeitlich sogar mit 3:2 vorne.

Da war die Aufgabe vor heimischen Fans gegen Celle schon einfacher: Kapitän Alex Zimbelmann (4.) und Alexander Paul (6.; mit seinem ersten Treffer für den ECN) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung, die Nordhorn bis zur ersten Pause auf 5:1 ausbaute. Und nach vier Treffern im zweiten Durchgang war eine Vorentscheidung längst gefallen.

Mikhail Berezhnoi, Anton Gluchich und der Kanadier JJ Kalawarny trugen sich in beiden Partien des Wochenendes in die Torschützenliste ein. In Harsefeld hatte der ECN ebenfalls 2:0 vorne gelegen, dann aber im ersten Drittel zwei Gegentore kassiert. Und als Chris Jesgarsch in der 33. Minute das 3:2 für die „Tigers“ schoss, lagen die Nordhorner zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Pflichtspiel wieder hinten. Sie meisterten die Situation aber gekonnt – und drehten die Partie mit zwei Toren innerhalb von 40 Sekunden. Erst glich Kalawarny aus (38.), traf Gluchich (39.). Der flinke Stürmer erhöhte zudem auf 5:3, ehe Harsefeld im Schlussdrittel noch einmal verkürzen konnte. Christian Synowiec sorgte in der 57. Minute aber mit dem Treffer zum 6:4 für die Vorentscheidung.

Tore (in Harsefeld): Gluchich (3), Berezhnoi, Kalawarny, Synowiec.

Tore (gegen Celle): A. Zimbelmann (2), Paul, Berezhnoi (2), Matula, Gluchich (2), Schellerhoff, Kalawarny, Lämmchen.