Niedergrafschaft

Zwei Schwerverletzte durch Vorfahrtsfehler

Am Hyundai ist durch den Unfall Totalschaden entstanden. Foto: Christian Schock

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Hoogstede sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Hoogstede. Gegen kurz vor 14 Uhr sind zwei Autos bei Hoogstede zusammengestoßen. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 53-jährige Fahrer eines VW-Geländewagens auf der vorfahrtsberechtigten Ölstraße unterwegs, als eine 56-Jährige in einem Hyundai auf dem Scheerhorner Diek in Richtung Hoogstede fuhr und dem VW an einer Kreuzung mit Stoppzeichen die Vorfahrt nahm. Der VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Hyundai zusammen.

Beide Autos kamen von der Straße ab; der Geländewagen blieb erst nach mehren Metern auf einem angrenzenden Feld stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.