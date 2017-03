Grafschaft

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Nordhorn

Ein Transporter ist am Donnerstag auf der Euregiostraße in Nordhorn aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren. Zwei Personen verletzten sich dabei schwer.

fsu Nordhorn. Ein Autofahrer und sein Beifahrer haben sich am Donnerstag auf der Euregiostraße in Höhe der Twentestraße in Nordhorn schwer verletzt. Ihr Transporter kam gegen 16.30 Uhr unmittelbar vor der scharfen Linkskurve in Richtung Denekamper Straße rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum, teilte die Polizei den GN mit. Die Feuerwehr Nordhorn rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Sie mussten die beiden Verletzten aber nicht wie vermutet aus dem Auto befreien, sondern unterstützten unter anderem die Rettungskräfte. Die beiden verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Euregiostraße war für die Einsatzarbeiten teilweise gesperrt.