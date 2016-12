Ticker

Zwei Menschen in Essener Stadtteil getötet

dpa Essen. Im Essener Stadtteil Katernberg sind bei zwei voneinander unabhängigen Vorfällen zwei Menschen getötet worden. Zunächst stach ein Mann am Abend einen 32-Jährigen mit einem Messer vor dessen Wohnung nieder. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde gefasst. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Später kam bei einem mutmaßlichen Familienkonflikt eine 83-jährige Frau in einer Kleingartenanlage ums Leben. Ein 20 Jahre jüngerer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet in diesem Fall nach einem 33-jährigen Tatverdächtigen.