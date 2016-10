Obergrafschaft

Zwei Menschen bei Unfällen schwer verletzt

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich am Freitagabend in der Obergrafschaft ereignet. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt.

gn Schüttorf/Samern.

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Postweg in Schüttorf wurden zwei Frauen verletzt, eine von ihnen schwer, teilte die Polizei mit. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW wollte am Freitag gegen 22.20 Uhr nach links in die Schützenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen mit zwei Frauen besetzten Roller. Es kam zum Zusammenstoß. Die 29- und 30-jährigen Bentheimerinnen stürzten zu Boden und verletzten sich dabei. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zuvor war es gegen 19.15 Uhr auf der Ohner Straße in Samern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 19.15 Uhr mit seinem Opel Astra in Richtung Schüttorf unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und kam auf einem Feld zum Stillstand“, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann aus Schüttorf musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.