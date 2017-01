Nordhorn

Zwei Fußgängerinnen in Brandlecht verletzt

Eine Autofahrerin hat am Samstagabend zwei Frauen in Brandlecht verletzt. Alle drei werden im Krankenhaus behandelt. Es besteht keine Lebensgefahr.

fsu Brandlecht. Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Samstag gegen 18 Uhr zwei Frauen einer Kloatscheetergruppe frontal mit ihrem Wagen erwischt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Nordhorn waren die Fahrerin und die Gruppe auf dem Grenzweg in Richtung Wald-Eck unterwegs. An einem Teil der Gruppe fuhr die junge Frau laut Polizei links vorbei, zwei Frauen hatte sie danach offenbar übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die 41-Jährige und 52-Jährige, die 41-Jährige schwer. Beide waren vor Ort ansprechbar. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die Autofahrerin stehe unter Schock. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.