Obergrafschaft

Zwei Frauen bei Unfall nahe Schüttorf verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen verletzten sich zwei Frauen nahe der Autobahn 31 leicht. An zwei Autos entstand Totalschaden.

gn Schüttorf. Auf der Landesstraße 39 ist es am Donnerstag gegen 7 Uhr bei der Auffahrt Schüttorf Ost zur Autobahn 31 zu einem Unfall gekommen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr ein 60-jähriger Niederländer aus Neuenkirchen mit einem 3er BMW die Landesstraße von Salzbergen in Richtung Schüttorf entlang und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Emden auffahren. „Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel Vectra einer 18-jährigen Autofahrerin aus Schüttorf“, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Autofahrerin und ihre Beifahrerin leicht. Der Autofahrer blieb laut Polizeibericht unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.