Obergrafschaft

Zwei Autos überschlagen sich in Waldseite

Zu einem schweren Verkehrsunfall in Waldseite eilten am Mittwoch die Einsatzkräfte. Foto: Christian Schock

Zu einem schweren Verkehrsunfall in Waldseite eilten am Mittwoch die Einsatzkräfte. Foto: Christian Schock

Zwei Autofahrer haben sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Waldseite schwer verletzt. Ihre Autos überschlugen sich nach ersten Angaben mehrmals.

cs/fsu Gildehaus. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in Waldseite gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bad Bentheim war eine 49-jährige Frau in einem Opel Meriva auf dem Nordhorner Weg in Richtung Nordhorn unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Fahlstiege passierte, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Ford Transit über die Straße. Er übersah laut Polizei offenbar die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. Ob es zum Zusammenstoß kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Beide Autos überschlugen sich allerdings mehrmals und rammten einige Verkehrsschilder. Die Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer, sie wurden ins Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Der Nordhorner Weg war für die Zeit der Bergungs- und Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt.