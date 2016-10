Nordhorn

Zwei ältere Frauen von Trickdieben bestohlen

Am 9. Juli sind in Nordhorn zwei ältere Frauen Trickdieben zum Opfer gefallen. Die Täter erbeuteten Geldbörsen und hoben Geld von Konten ihrer Opfer ab. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Männern.

sb Nordhorn. Zwischen 10.15 und 10.30 Uhr seien am 9. Juli die 81- und 87-jährigen Frauen unabhängig voneinander auf dem Gehweg und in einem Supermarkt an der Bentheimer Straße in Nordhorn angesprochen worden, teilte die Polizei jetzt mit. Während sie von einem unbekannten Mann abgelenkt wurden, griff ein zweiter Täter jeweils etwa zeitgleich in die Taschen der Frauen. Dabei erbeuteten sie in beiden Fällen eine Geldbörse.

Die beiden Männer flüchteten anschließend mit einem dunklen Auto. Das Kennzeichen hat vermutlich mit einem W für den Zulassungsbezirk begonnen. Direkt nach der Flucht hoben die Täter bei der Sparkasse und der Postbank in Nordhorn insgesamt 1000 Euro ab. Dabei wurden sie „videographiert“, wie die Polizei mitteilt. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.