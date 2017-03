Nordhorn

Zwangsversteigerung für Nino-Verwaltung abgesagt

Doch keine Zwangsversteigerung der „Alten NINO-Verwaltung“: Das Amtsgericht streicht den Termin von der Tagesordnung.

is Nordhorn. Die Zwangsversteigerung der „Alten NINO-Verwaltung“ in Nordhorn ist vorerst gestoppt. Eigentlich hätte das stadtbildprägende Büro- und Verwaltungsgebäude zwischen Prollstraße und Steinweg am Mittwochvormittag „unter den Hammer“ kommen sollen. Die Zwangsversteigerung war bereits im Mai 2015 verfügt worden. Der rund 90 Jahre alte, 4137 Quadratmeter große Gebäudekomplex gilt laut Gutachten als erheblich sanierungsbedürftig. Der Verkehrswert des Baudenkmals war vom Gutachterausschuss auf 1,1 Millionen Euro für das Verwaltungsgebäude, das ehemalige Ballenlager sowie gegenüber liegende Parkflächen beziffert worden. Zuvor war der angesetzte Wert der Immobilie aufgrund von substanziellen Schäden um 400.000 Euro reduziert worden.

Aus bisher noch unbenannten Gründen wurde am Montag, 27. März, der für den 29. März anberaumte Zwangsversteigerungstermin kurzfristig aufgehoben.