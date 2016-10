Nordhorn

Zum Mädchentag wird Nordhorn wieder „pinkifiziert“

Am Dienstag, 11. Oktober, wird der Internationale Mädchentag begangen. Die Stadt Nordhorn lädt dann von 15 bis 18 Uhr zu einem bunten Aktionsnachmittag ins Jugendzentrum an der Denekamper Straße ein.

gn Nordhorn. Alle Mädchen – und auch Jungen – ab acht Jahren sind zu der kostenlosen Veranstaltung eingeladen. An verschiedenen Stationen im und um das Jugendzentrum herum gibt es zahlreiche Angebote. So kann beispielsweise unter dem Motto „Zeichnen wie ein/-e Modedesigner/-in“ unter fachkundiger Anleitung an eigenen Entwürfen für Kleidungsstücke gearbeitet werden. Bei einem Tanzworkshop werden die Schritte für den „One Billion Rising“-Tanz einstudiert. Außer Kreativangeboten wie Armbänder knüpfen oder Traumfänger basteln gibt es Bewegungsangebote wie den Niedrigseilklettergarten, Zirkus- und Akrobatikübungen.

Veranstalter ist die Stadt. Das Gleichstellungsbüro und die Abteilung Jugendarbeit haben die Angebote unter anderem in Zusammenarbeit mit dem TPZ Lingen und dem „Atelier Gilde-Art“ vorbereitet. Ein weiterer Partner ist die Aktionsgruppe Nordhorn der Hilfsorganisation „PLAN“, die mit ihrer Kampagne „Because I Am a Girl“ die Anregung zum Mädchentag gab, bevor er 2011 von den Vereinten Nationen zum jährlichen internationalen Aktionstag bestimmt wurde.

Der Mädchentag, auch Weltmädchentag genannt, soll auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen hinweisen. Viele bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der Welt werden aus diesem Anlass eine Nacht lang pink angestrahlt, um Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen. Auch das Nordhorner Rathaus und einige weitere Gebäude in Nordhorn werden bereits zum vierten Mal „pinkifiziert“.

„Das Thema Gleichberechtigung fängt nicht erst bei Frauen und Männern an, sondern betrifft natürlich auch das Leben von Kindern und Jugendlichen“, erläutert Nordhorns Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski. In einigen Teilen der Erde sei es nach wie vor ganz selbstverständlich, Mädchen gegenüber Jungen zu vernachlässigen, zu unterdrücken oder sogar zu quälen. Darauf müsse aufmerksam gemacht werden. „Natürlich sollen die Mädchen und auch Jungen bei dem Nachmittag im Jugendzentrum in erster Linie eine gute Zeit verbringen“, versichert Milewski. „Sie sollen aber auch mitbekommen, dass sich die Lebenssituation sehr vieler Mädchen auf der Welt drastisch von ihrer eigenen unterscheidet.“