Zum dritten Mal Hindernislauf „Strong Viking“

Auf dem ehemaligem Militärgelände in Fürstenau werden am Sonnabend 3500 Teilnehmer zum Kräftemessen erwartet. Für sie stehen zahlreiche Aufgaben an und ein garantiertes Schlammbad.

gn Fürstenau. Der Hindernislauf „Strong Viking“ auf dem ehemaligen Militärgelände in Fürstenau geht am Sonnabend, 11. März, in die dritte Runde. Teilnehmer müssen Baumstämme schleppen, steile Wände überwinden und Traktorreifen fortbewegen – zwischendurch wartet eine Schlammkur. „Wir rechnen dieses Jahr mit circa 3500 Teilnehmern“, sagt Karla Stanek, Pressesprecherin des Veranstalters. Teilnehmer können zwischen einer Distanz von sieben, 13 und 19 Kilometern wählen und auf dem ehemaligen Militärgelände in Fürstenau ihre Tugenden der Wikinger-Vorfahren beweisen. Die Distanz über sieben Kilometer („Lightning“-Distanz) mit 20 Hindernissen eignet sich besonders gut als Einstieg. Bezwinger des 13-Kilometer-Laufs mit 30 Hindernissen dürfen sich „Warrior“ nennen. Wer den 19-Kilometer-Parcours mit bis zu 40 Hindernissen schafft, ist ein „Beast“. Während des Laufs müssen Teilnehmer zum Beispiel sich gegenseitig über einen Abstand von 100 Metern tragen, eine 20 Kilogramm schwere Kugelhantel mithilfe eines Seils hochziehen oder über Balken klettern, die über einer Schlammgrube gelegt wurden. Die Tickets für den Parcours kosten zwischen 56,95 und 94,45 Euro. Eine Voranmeldung ist noch bis Dienstag auf der Internetseite der Veranstalter möglich. Danach können sich Teilnehmer am Veranstaltungstag vor Ort anmelden.

