Lokalsport

Zum Abschied setzt sich der SVB noch Ziele

Von Daniel Buse

Im letzten Spiel des SV Bad Bentheim vor der Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga ist der VfL Oythe am Sonntag zu Gast. Bereits am Sonnabend beendet Ligakonkurrent Vorwärts Nordhorn eine erfolgreiche Saison in Melle.

Bad Bentheim. Den letzten Landesliga-Auftritt für längere Zeit absolvieren die Fußballer des SV Bad Bentheim am Wochenende. Am Sonntag um 15 Uhr steigt das Heimspiel gegen den VfL Oythe – und dann geht es für die Truppe der beiden Trainer Mario Fischer und Jörg Husmann erst einmal in der Bezirksliga weiter. „Wir haben uns fest vorgenommen, das Spiel mit aller Power anzugehen“, berichtet Husmann von den Vorbereitungen auf das finale Duell vor dem Abstieg. Der Gang in die tiefere Spielklasse steht für den SVB schon seit Wochen fest, doch deshalb sind die Obergrafschafter nicht völlig ziellos. „Wir wollen den viertletzten Platz erreichen“, nennt Husmann den Ansporn für den Auftritt am Sonntag. Mit einem Sieg ist das für die Bad Bentheimer zu schaffen, wenn Wildeshausen beim Titelkandidaten in Delmenhorst nicht dreifach punktet. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wildeshausen dort gewinnt“, meint Husmann und nennt einen weiteren Grund, weshalb die Saison aus SVB-Sicht unbedingt mit einem Erfolg abgeschlossen werden soll: „Dann hätten wir nach 30 Spielen 30 Punkte – und das wäre ein Zeichen, dass wir nicht zu Unrecht in dieser Liga mitgespielt haben.“ Oythe steht aktuell auf dem zehnten Platz und ist die Abstiegssorgen los. „Im Hinspiel sind wir chancenlos mit 1:4 untergegangen“, erinnert sich Husmann mit Schrecken an das erste Aufeinandertreffen mit dem aus dem Tabellenmittelfeld. „Das war zum Ende der Hinrunde ein Tiefpunkt – vor allem mental“, blickt der SVB-Spielertrainer zurück. Husmann stellt beim Gegner als Leistungsträger Torhüter Wilhelm Heise und Torjäger Philip Schönewolf heraus, der bislang auf 19 Saisontreffer kommt. „Ein großer, gefährlicher Stürmer“, sagt der SVB-Coach, der die Oyther aufgrund der vorhandenen Qualität nicht im Abstiegskampf erwartet hatte. „Aber so ist das nun mal in einer derart ausgeglichenen Liga“, meint Husmann. Der letzte Auftritt der Saison vor eigenem Publikum ist allerdings noch nicht der Zeitpunkt, um von Spielern Abschied zu nehmen. „Das werden wir, wenn überhaupt, beim Saisonabschluss am 10. Juni machen. Aber noch ist nichts spruchreif“, erklärt Husmann, der zuversichtlich ist, dass seine Mannschaft den Zuschauern gegen Oythe wieder etwas bieten kann: „In den letzten Heimspielen haben wir gut gespielt. Wir haben eine positive Heimbilanz – und die wollen wir auch behalten“, nennt er einen weiteren Grund, warum sich der SVB ein letztes Mal in dieser Saison reinhängen sollte. Vorwärts will in Melle experimentieren Die Saison-Bilanz bei Bentheims Ligakonkurrent Vorwärts Nordhorn fällt positiv aus und daran wird auch das letzte Spiel nichts ändern können. Genau wie auch an der Platzierung: Die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt beendet die Spielzeit als Vierter – ganz egal, wie der Auftritt beim SC Melle 03 am Sonnabend (15.30 Uhr) ausgeht. „Wir sind sogar noch besser als letztes Jahr“, freut sich Schmidt über das Resultat der Arbeit der vergangenen zwölf Monate, „damit konnte keiner rechnen.“ Nachdem Vorwärts zur Mitte der Saison im Abstiegskampf steckte, kletterte das Team im zweiten Saisonteil kontinuierlich nach oben. „Schön ist, dass nicht nur die Ergebnisse top waren, sondern dass auch die Spielanlage prima ist“, sagt Schmidt. Was sie draufhaben, wollen die Nordhorner heute in Melle ein letztes Mal vor der Sommerpause unter Beweis stellen. „Wir werden ein bisschen experimentieren“, verrät der Coach. Das hat zum einen mit den Absagen von Henning Hood und David Heils zu tun, die nach der kurzfristigen Verlegung der eigentlich für Sonntag angesetzten Partie nun aufgrund von privaten Terminen verhindert sind. Zum anderen möchte der Vorwärts-Trainer beim Tabellendritten, für den es um nichts mehr geht, Spieler auf für sie ungewohnten Positionen testen. „Wir sind sehr flexibel und das werden wir auch zeigen“, sagt Schmidt. Dass die Meller allerdings eine harte Nuss für jeden Landesliga-Gegner sind, haben sie oft bewiesen: Nur drei Niederlagen in 29 Partien leistete sich das Team und verspielte die Meisterschaft nur durch den Liga-Höchstwert an Unentschieden (11). „Es wäre schön, wenn wir zum Abschluss noch einmal gegen einen der großen Drei gewinnen könnten“, meint Henning Schmidt, fügt aber hinzu: „Auch ein Unentschieden wäre eine gute Sache.“ Denn es geht ihm auch um das gute Gefühl, das seine Mannschaft in die Sommerpause mitnehmen soll. Bis zum 5. Juli haben die Vorwärts-Kicker frei – allerdings haben sie für die knapp sechs Wochen bis zum Wiederbeginn des Trainings schon ihre Hausaufgaben in Form von individuell gestalteten Plänen erhalten. „Erst einmal sollen sie aber die Akkus aufladen und ein bisschen Abstand vom Fußball gewinnen“, sagt Schmidt – selbstverständlich jedoch erst nach dem heutigen Spiel.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen