Zug biegt in Salzbergen falsch ab

Von Wilfried Roggendorf

Ein Zug der Westfalenbahn ist am Sonntagabend auf der Strecke Münster–Emden in Salzbergen auf ein falsches Gleis geleitet worden. Er landete in der Grafschaft Bentheim statt in Leschede.

Salzbergen/Schüttorf. „Nächster Halt Schüttorf“, hieß es für die Fahrgäste des Regionalexpresses 90294. Nach der Abfahrt um 19.05 Uhr in Münster verlief die Fahrt gen Norden zunächst glatt. Auch bis Salzbergen fuhr der Zug nach Plan. Als die Triebwagen der Westfalenbahn den Bahnhof im südlichen Emsland um 19.40 Uhr verließen, sollte Leschede die nächste Station sein. Doch bei der Ausfahrt fuhr der Zug nicht weiter auf der Emslandlinie, sondern machte einen Abstecher in die Grafschaft Bentheim. Der Grund war laut Egbert Meyer-Lovis, Sprecher der Deutschen Bahn, eine falsch gestellte Weiche. „Bislang fuhren Züge mit einer 90er-Zugnummer von Salzbergen aus Richtung Schüttorf“, sagte er. Nach dem Fahrplanwechsel sei dies anders geworden. „Und das muss unser Fahrdienstleiter im Stellwerk übersehen haben und hat den 90294 Richtung Schüttorf geleitet“, erklärte Meyer Lovis. Allerdings hätte auch der Lokführer an der Signalstellung erkennen müssen, dass er fehlgeleitet wird. Der Sprecher der Deutschen Bahn betonte, dass trotz der Fehlleitung keine Gefahr für die Reisenden bestanden habe. „Es konnte bei der vorhandenen Sicherheitstechnik kein anderer Zug auf der Strecke sein. Sonst hätte das Signal für die Regionalbahn nicht auf Fahrt gestanden.“ Keine Gefahr – das betont auch André Rahmer, Sprecher der Westfalenbahn. „Auch wenn das eine falsche Fahrschiene war, war es trotzdem eine sichere Fahrschiene.“ Er verneint, dass der Zugführer einen Einfluss auf die Fehlleitung hätte nehmen können. Der Zug sei aus Sicherheitsgründen bis zum Bahnhof Schüttorf weitergefahren. „Der kann nicht einfach auf freier Strecke halten und zurücksetzen“, erklärte Meyer-Lovis. Dadurch sei es zu einer Verspätung von 34 Minuten gekommen. Der Deutsche-Bahn-Sprecher versicherte, dass „so etwas nicht häufig“ passiere. Am meisten dürfte sich der Fahrdienstleiter in Salzbergen ärgern. „Das wird sicherlich eine Belehrung durch den Vorgesetzten geben“, nahm Meyer-Lovis an.

