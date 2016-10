Grafschaft

Zuflucht für Frauen in Not wird 30 Jahre alt

Die Zeichnung einer ehemaligen Bewohnerin wird auch das Deckblatt eines Kalenders, den das Frauenhaus anlässlich seines 30-jährigen Bestehens herausgibt. Der Erlös soll es ermöglichen, für besonders benachteiligte Frauen und ihre Kinder einen betreuten Kurzurlaub an der Nordsee zu finanzieren.

Nahezu 1500 Frauen mit noch mehr Kindern haben in den vergangenen 30 Jahren Schutz und Hilfe im Nordhorner Frauenhaus gesucht und gefunden. Die Älteste war 82 Jahre alt. Auch zurzeit ist das Frauenhaus voll belegt.

Nordhorn. Im Frauenhaus wird Geburtstag gefeiert. Am Mittwoch wird die Einrichtung 30 Jahre alt. Eine Woche vorher ist Betreuerin Maria Schmitz 60 geworden und zur Feier des Tages sind auch ein paar ehemalige Schützlinge gekommen. Zum Teil haben sie ihre Kinder mitgebracht. Eine ältere, gebürtige Italienerin hat Tiramisu gebacken, andere haben Kuchen mitgebracht. Der Kaffeetisch im großen Spielzimmer im Dachgeschoss des Hauses ist liebevoll gedeckt. Zwei zusammengeschobene Tische für die großen und ein Tischchen für die kleinen Geburtstagsgäste. Es ist eine bunt gemischte Gesellschaft geworden.

Für sechs Frauen mit ihren Kindern bietet das Frauenhaus in der Regel Platz. Eine siebte Frau hat in einem kleinen Raum neben dem Spielzimmer Unterschlupf gefunden. Die Nachfrage ist größer. „Wir arbeiten mit den Frauenhäusern in Lingen, Meppen und Bersenbrück eng zusammen“, sagt Frauenhausleiterin Irma Rother, „aber wir können meist nur Frauen aus der Grafschaft aufnehmen. Dennoch stammen unsere Bewohnerinnen nicht nur von hier, sondern aus verschiedenen Ländern.“ – Einzelne sind durch die Ehepartner in die Grafschaft gekommen, andere leben hier schon lange. Allen gemeinsam ist, dass sie schwere Zeiten hinter sich haben. Dass das Leben eines Tages wieder lebenswert sein kann, daran glauben die wenigsten, wenn sie es gewagt haben, aus häuslichem Terror auszubrechen und einen Neuanfang zu riskieren.

Eine blonde Mittvierzigerin lacht: „Ich war zweimal hier“, erzählt sie. Das erste Mal vor 22 Jahren auf der Flucht vor ihrem ersten Mann. Er versuchte sie, noch im Frauenhaus einzuschüchtern. Auch die zweite Ehe ging gründlich schief. Alkohol, Spielsucht, Kleinkriminalität. Irgendwann flüchtete sie erneut mit ihrem kleinen Kind ins Frauenhaus. Heute hat es die Mutter geschafft. Sie ist schuldenfrei, hat einen zuverlässigen Ehepartner gefunden und strahlt Stärke und Optimismus aus. „Hier wurde mir geholfen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen“, erzählt sie. Die „nachgelagerten Beratungen“ hat sie lange in Anspruch genommen. Gerne kommt sie heute noch zu Besuch.

Das gilt auch für eine zierliche jüngere Frau mit russischen Wurzeln. Mit ihrem Sohn lebt sie seit Jahren nun schon allein. Ihre Flucht ins Frauenhaus bereitete sie nach mehreren Beratungen gründlich vor. „Ich dachte, ich heul‘ dort ohne Ende“, erzählt sie von ihrer Angst vor der Entscheidung. Und dann habe sie sich „einfach nur befreit“ gefühlt. Das erste Mal seit langer Zeit, dass sie nichts zu befürchten hatte.

Nach dem Schritt aus einer verzweifelten Lage in einer gescheiterten Beziehung stehen die Frauen nach Wochen der Besinnung, vielen Gesprächen und Behördengängen, vor einem weiteren schweren Schritt. Oft kommt die Angst wieder, wenn sie in eine eigene Wohnung ziehen und ihr Leben als Alleinerziehende meistern sollen. Doch sie gehen nicht unvorbereitet, können jederzeit wieder zur nachgelagerten Beratung kommen, jederzeit anrufen, um sich Rat zu holen. Jede bekommt auch ein kleines Paket an Kleidung und Hausrat mit. „Die Frauen stehen meist mit leeren Händen da“, sagt Irma Rother. Aus Sach- und Geldspenden wird dann eine Erstausstattung finanziert.

Generell versuchen die Beraterinnen im Frauenhaus, den jungen Müttern zu helfen, ihre Beziehungen so weit aufzuarbeiten, dass die Kinder den Kontakt zu ihren Vätern wieder aufnehmen und behalten können. Manche Paare finden auch wieder zusammen und lassen sich von ausgebildeten Beratern helfen, eine neue Basis zu finden. Aber es gibt auch die Fälle, in denen Frauen wider besseres Wissen in eine Ehehölle zurückkehren. Dann kann sie niemand aufhalten, wie jene Frau, die von ihrem Mann mehrfach krankenhausreif geprügelt wurde und dennoch zu ihm zurückgegangen ist. „Die Frauen sind erwachsen und mündig“, sagt Irma Rother: „Das müssen wir akzeptieren.

Mindestens ebenso viel Unterstützung wie die Mütter brauchen ihre Kinder. Oft sind sie noch nicht im schulpflichtigen Alter. Um ihr Wohlergehen kümmert sich eigens eine Pädagogin: Johanne Hessels. Auch die Kinder haben oftmals Gewalterfahrungen und müssen lernen, wieder Vertrauen in andere Menschen zu fassen.

Das Frauenhaus Nordhorn wurde 1986 gegründet, um Frauen in Not, misshandelten und missbrauchten Frauen eine sichere Unterkunft und fachkundige Unterstützung geben zu können. Entsprechend hoch sind auch die Sicherheitsvorkehrungen. Gleichwohl haben hin und wieder Männer die Adresse herausgefunden und vergeblich versucht, Einlass zu bekommen. „Häufiger aber ist der Handyterror“, sagen Maria Schmitz und Irma Rother. Deshalb würde sie allen Frauen raten: „Schalten Sie das Handy einfach mal aus.“

Die Miete und Wohnkosten für das Frauenhaus trägt der Landkreis, die Personalkosten für die drei hauptamtlichen Frauen das Land Niedersachsen. Der Sozialdienst katholischer Frauen ist Träger. Das Hilfsangebot richtet sich gleichwohl an Frauen aller Glaubensrichtungen und verschiedener Nationalitäten. Irma Rother, Maria Schmitz und Johanne Hessels werden vom Land Niedersachsen bezahlt. Sie teilen sich den Dienst mit seinen Rund-um-die-Uhr-Bereitschaften. Am Wochenende haben sie Unterstützung von studentischen Hilfskräften. Alles andere: Kleidung, Windeln, ein Grundstock an Lebensmitteln, Bettwäsche, Einrichtung und vieles mehr müssen aus Spenden finanziert werden.

Trotzdem hat das Leitungs-Trio einen Traum: Einmal mit den besonders benachteiligten Frauen und ihren Kindern möchten sie einen Kurzurlaub an der Nordsee machen. Viele der Kinder haben noch nie das Meer gesehen.