Zooschule packt den Artenschutzkoffer aus

Am ersten Oktoberwochenende bietet die Zooschule des Tierparks wieder Gratisführungen für jedermann an. In Nordhorn werden spannende Reptilien gezeigt. Eine Führung gibt es durch den Bentheimer Hute- und Schneitelwald.

gn Nordhorn. Am Sonnabend, 1. Oktober, findet im Tierpark mit Zoobegleiterin Elisabeth Kip eine Führung mit dem „Koffer zum Gruseln und Lernen“ statt. „Viele Reptilien brauchen besonderen Schutz, da ihre Lebensräume schnell verschwinden und einige Arten dadurch vom Aussterben bedroht sind“, teilt der Tierpark mit: „In der neuen Zooschule werden verschiedene spannende Reptilien gezeigt. Im Artenschutzkoffer befinden sich zudem einige beschlagnahmte Stücke des Zolls, die ebenfalls zum Einsatz kommen.“ Die Führung beginnt um 14.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Alle Interessierten treffen sich am Eingang des Tierparks. Der Eintritt in den Tierpark ist nicht im Programm enthalten. Am Sonntag, 2. Oktober, geht es dann zum vorletzten Mal in diesem Jahr zur Führung durch den Bentheimer Hute- und Schneitelwald. Die Besichtigung beginnt um 14.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der Brunnen vor dem Kurhaus, Am Bade 1, Bad Bentheim. Ein Naturschutzranger führt durch das 26 Hektar große Waldgebiet und gibt Infos über Flora und Fauna. In dem Gebiet weiden von April bis Oktober Galloway-Rinder und niederländische Landziegen des Tierparks. Weitere Informationen gibt es unter www.tierpark-nordhorn.de oder unter Telefon 05921 712000.

