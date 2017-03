Region

Zoo Emmen hat Angst um Nashörner

Die Nashörner im Wildlands Adventure Zoo im niederländischen Emmen stehen seit Wochenbeginn meist im Stall. Darüber hinaus wurde eine besondere Bewachung organisiert. Den Schwergewichtlern drohen Gefahren.

mlg Emmen. Wie die Schutzvorkehrungen im Einzelnen aussehen, teilt der Park nicht mit. Wildlands reagiert damit auf eine Nachricht aus Frankreich. Hier hatten Einbrecher in einem Zoo ein Nashorn erschossen und das Horn mit einer Kettensäge abgetrennt und mitgenommen. Der Naturschutzverband World Wide Fund for Nature (WWF) teilt dazu mit, dass das Horn dieser Tiere von reichen Menschen in Asien als Medikament gegen Krebs gekauft wird. Eine Wirksamkeit ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

Ein Sprecher des Tierparks sagte, die Mitarbeiter seien entsetzt über diese Nachricht: „Wir treffen die passenden Vorkehrungen, aber verraten keine Einzelheiten.“ Anfang Februar ist ein weibliches Nashorn im Emmen angekommen. Insgesamt leben drei Nashörner in Wildlands.