Zollfahnder nehmen vier Drogenschmuggler fest

Erneut ist der Zoll gegen die Drogenkriminalität in der Grenzregion vorgegangen. Vier junge Männer wurden in Münster verhaftet. Neben Drogen und Geld wurde auch ein Elektroschocker beschlagnahmt.

gn Münster. Beamte des Zollfahndungsamtes Essen mit Dienstsitz Nordhorn haben am frühen Mittwochabend vier Männer im Alter von 24 bis 29 Jahre aus Münster und Spelle in Münster-Nienberge vorläufig festgenommen. Außerdem haben sie fast vier Kilogramm Marihuana, 95 Gramm Kokain, 8400 Euro und einen Elektroschocker beschlagnahmt.

Bereits seit Ende 2016 ermitteln die Fahnder im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels und Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, teilte der Zoll mit. Die intensiven Ermittlungen ergaben, dass sich vier der mutmaßlichen Täter zu einer Übergabe in Münster-Nienberge treffen würden.

Bei Übergabe schlagen Ermittler zu

Die Fahnder bezogen verdeckt Stellung in der Nähe des vereinbarten Übergabeorts der Drogen. Sie schlugen zu, als die Männer in ihren Autos den Treffpunkt mit samt den Drogen erreichten. Die unmittelbar angeordneten Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten führten zur Beschlagnahme von mehr als 8000 Euro Bargeld, das nach kriminalistischer Erfahrung aus dem verfolgten Drogenhandel stammen könnte.

Die vier Kilogramm Marihuana wurden in vier textilen Sporttaschen in einem der Autos transportiert. Das Marihuana war bereits in weiterverdealbare Portionen von einigen Hundert Gramm je Päckchen verpackt worden. Auch das Kokain war schon in kleine Abgabemengen abgepackt. Der Schwarzmarktwert der Drogen beläuft sich auf rund 47.000 Euro.

Richter entscheidet über Haftbefehl

„Ein vorbildlicher Einsatz im Kampf gegen die grenzüberschreitende Drogenkriminalität“, sagte der Leiter des Zollfahndungsamtes Essen, Regierungsdirektor Hans-Joachim Brandl. „Nach wie vor steht der Einfuhrschmuggel von Betäubungsmitteln über die deutsch-niederländische Grenze im Fokus der Arbeit des Zollfahndungsamtes Essen, das für ganz NRW zuständig ist.“

Über die Frage, ob Haftbefehl gegen alle vier vorläufig Festgenommenen erlassen wird, wird seitens der Justiz im Laufe des Donnerstags entschieden. Die Ermittlungen der Zollfahndung Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster werden am Dienstsitz in Nordhorn weitergeführt.