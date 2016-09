Obergrafschaft

Zoll entdeckt 350.000 Euro in Kofferraum

Bei der Kontrolle eines Wagens an der Anschlussstelle Gildehaus machten die Zollbeamten die erstaunliche Entdeckung. Der Fahrer des Wagens hatte eine einfache Erklärung.

gn Gildehaus. 350.000 Euro haben Beamte des Osnabrücker Zolls am Freitagnachmittag bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der A 30, Anschlussstelle Gildehaus gefunden. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld von mehr als 10.000 Euro verneinten die Reisenden, die aus Richtung Niederlande kamen.

Wie das Hauptzollamt Osnabrück mitteilt, haben die Beamten in dem Reisegepäck bei der Kontrolle des Wagens eine Plastiktüte mit Geldbündeln sowie einen zugeklebten Karton gefunden, in dem sich ebenfalls Geldbündel befanden. Der Fahrer des Wagens gab an, dass das Geld ihm gehöre. Er habe vorgehabt, in den Niederlanden ein Fahrzeug zu kaufen. Wegen der fehlenden Anzeige des Bargeldes hat das Hauptzollamt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Reisenden nebst Fahrzeug und Bargeld wurden zur Dienststelle gebracht. Die Zählung ergab, dass sich in dem Karton 250.000 Euro in 50-Euro-Scheinen sowie weitere 100.000 Euro in kleiner Stückelung in der Plastiktüte befanden. Bei der Befragung der Reisenden gab der Fahrer dann an, dass das Geld doch nicht ihm gehöre, er sei für die Fahrt und den Transport einiger Gegenstände engagiert und bezahlt worden. Dass Bargeld im Auto sei, habe er nicht gewusst.

Da Hinweise auf eine mögliche Geldwäsche vorliegen und es keinen Beleg über die Herkunft des Geldes gab, wurde der Betrag beschlagnahmt; die Reisenden konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Sofern sich der rechtmäßige Eigentümer des Geldes nicht meldet und dabei keinen über die Herkunft und sein Recht an dem Bargeld erbringen kann, wird die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf selbstständiges Verfallsverfahren beim Amtsgericht Osnabrück stellen. Dann könnte das Bargeld zugunsten der Landeskasse vereinnahmt werden.