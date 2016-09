Ticker

„Zimmer Frei!“ verabschiedet sich: „Das war es für immer“

dpa Köln. Götz Alsmann und Christine Westermann haben ihre fiktive Fernseh-WG aufgelöst. Am Abend wurde in Köln die letzte Folge der WDR-Show „Zimmer Frei!“ aufgezeichnet. „Das war es für immer, meine Damen und Herren“, sang Alsmann in einem allerletzten Lied. Zu Gast waren zum Abschied gleich mehrere Prominente - unter anderem Anne Will, Guido Maria Kretschmer und Florian Silbereisen. Alsmann und Westermann hatten „Zimmer Frei!“ seit 1996 moderiert. Die Aufzeichnung des Abschiedsspecials ist am Sonntag im WDR zu sehen.