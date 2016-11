Nordhorn

Zeugen gesucht: Zwei Schafe in Nordhorn gestohlen

Zwei Ostfriesische Milchschafe im Gesamtwert von 1000 Euro sind am Sonntag in Nordhorn gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Video Schafdiebe treiben ihr Unwesen in der Region Nordhorn: Am vergangenen Wochenende wurden in Nordhorn zwei Schafe von ihrer Weide entwendet, auch in Esterwegen kam es zu einem ähnlichen Vorfall.



fsu Nordhorn. Von einer Weide an der Wietmarscher Straße kurz vor der Einmündung Grünlandweg in Nordhorn sind am Sonntag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10.45 Uhr zwei Ostfriesische Milchschafe (Herdbuchtiere) gestohlen worden. „Für den Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben“, teilt die Polizei mit. Dieses müsste direkt an der Wietmarscher Straße gehalten haben. Die Täter drückten den Zaun herunter und haben die zwei Schafe aus der Herde gestohlen. Die beiden Tiere haben einen Wert von insgesamt 1000 Euro.

Die restlichen 28 Tiere liefen zum Teil auf die Wietmarscher Straße. „Zum Glück kam es dabei zu keinem Unfall“, sagte Hobby-Schafzüchter Michael Dircks den GN. Er ärgert sich über den Diebstahl seiner Tiere und über die Sachbeschädigung: „In letzter Zeit ist es in der Grafschaft und auch im Emsland immer wieder vorgekommen, dass Schafe gestohlen, Zäune beschädigt oder Weidezaungeräte gestohlen wurden.“ Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.