Zeugen gesucht: Siebenjährige in Kanal gestoßen

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Donnerstagmittag von einem unbekannten Mann an der Brinkstraße in den Nordhorn-Almelo-Kanal gestoßen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

gn Nordhorn. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich das Mädchen gegen 13.50 Uhr auf einem Steg am Nordhorn-Almelo-Kanal und schaute den Enten auf dem Wasser zu. „Plötzlich wurde sie von hinten von einem Mann gestoßen und fiel ins Wasser“, berichtete die Polizei am Freitag. Die Siebenjährige konnte sich selbst ans Ufer retten und aus dem Wasser klettern. Der unbekannte Mann flüchtete. Es soll sich um einen älteren Mann mit kurzen grauen Haaren mit leichter Glatze gehandelt haben. Er soll einen Bart getragen haben und war bekleidet mit einer längeren, schwarzen Jacke. „Im Rahmen der Fahndung wurde in der Bogenstraße von der Polizei ein 53-jähriger Mann aus Nordhorn überprüft, auf den die Beschreibung des Mädchens passte. Der Mann bestritt die Tat. Ob es sich letztendlich um den Täter handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben“, heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

