Obergrafschaft

Zeugen gesucht: Gestohlener Traktor in Gildehaus

Ein Besitzer eines Traktors hat am Montag seine gestohlene Landmaschine samt Anhänger in Gildehaus entdeckt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

gn Gildehaus. Ein Traktor mit Anhänger war am Sonntagabend im niederländischen Oldenzaal gestohlen worden. Der Geschädigte hatte den Diebstahl laut Polizei umgehend zur Anzeige gebracht und sich anschließend selbstständig auf die Suche gemacht. Am Montagmittag wurde er dann auch tatsächlich in Gildehaus fündig. „Der Traktor war samt Anhänger in Höhe des Autohauses Berkemeyer an der Euregiostraße am Fahrbahnrand geparkt“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Geschädigte benachrichtigte die Polizeidienststelle in Bad Bentheim.

Die Beamten überprüften die Angaben des Geschädigten und händigten das Fahrzeug nach erbrachtem Eigentumsnachweis wieder aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.