Zeitung: FDP-Spitze betont Gemeinsamkeiten mit NRW-CDU

Vor den ersten Sondierungsgesprächen für eine schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat die FDP-Spitze die Gemeinsamkeiten mit der Union betont.

dpa Düsseldorf. „Mit der CDU in NRW teilen wir tatsächlich viele gemeinsame Ideen“, heißt es in einem Schreiben an die FDP-Mitglieder, das der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ („WAZ“/Donnerstag) vorliegt. Umso mehr würden beide Parteien nun darauf achten, ihre Profilpunkte zu setzen. „Das ist fair, wenn es für beide potenziellen Partner in gleicher Weise gilt.“

Der Brief ist dem Bericht zufolge von FDP-Chef Christian Lindner, NRW-Fraktionsvize Joachim Stamp und dem nordrhein-westfälischen Generalsekretär Johannes Vogel unterschrieben. Die Spitze warnte zugleich, eine neue Landesregierung dürfe „nicht die verlängerte Werkbank der großen Koalition im Bund“ werden.