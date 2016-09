Ticker

Zehntausende Israelis nehmen Abschied von Peres

dpa Jerusalem. Zehntausende Israelis haben von ihrem Altpräsidenten Schimon Peres Abschied genommen. Die Menschen besuchten den in eine blau-weiße Flagge gehüllten Sarg, der vor dem Parlament in Jerusalem aufgebahrt war. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton kam als Erster von Dutzenden Spitzenpolitikern aus aller Welt, die zum Begräbnis morgen auf dem Herzl-Berg in Jerusalem erwartet werden. Die Trauerfeierlichkeiten, zu denen auch Bundespräsident Joachim Gauck kommen will, finden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Hamas hat für morgen zu einem „Tag des Zorn“ aufgerufen.