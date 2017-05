Lokalsport

Yannick Fraatz bleibt weiteres Jahr bei der HSG

In seiner zweiten Spielzeit in der zweithöchsten deutschen Spielklasse will der 17-jährige Nordhorner seine Leistungen auf hohem Niveau stabilisieren. Trainer Bültmann lobt die Fortschritte des talentierten Rechtsaußen.

how Nordhorn. Bei der Wahl zum „GN-Nachwuchssportler“ des Jahres 2016 hat Yannick Fraatz fast jede dritte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen können – und hat damit natürlich diese Konkurrenz mit großem Abstand gewonnen. In den vergangenen Monaten hat das Nordhorner Handball-Talent aber nicht nur viele Leser der Tageszeitung mit seinen Leistungen überzeugt, sondern auch die Verantwortlichen seines Klubs HSG Nordhorn-Lingen. Jetzt haben der Zweitligist und der 17 Jahre alte Rechtsaußen den Vertrag um ein Jahr verlängert. „Ich möchte mich nächste Saison noch mehr auf den Handball konzentrieren und diese Zeit so gut es geht nutzen“, kündigt der Sohn von Handball-Legende Jochen „Scholle“ Fraatz an.

Aktuell baut Yannick Fraatz am Nordhorner Stadtring-Gymnasium sein Abitur, danach will er ein Jahr lang Bundesfreiwilligendienst leisten. Parallel dazu will er seine sportliche Karriere weiter forcieren: „Ich versuche, meine Leistungen zu stabilisieren und weiter zu verbessern“, sagt er und freut sich über eine weitere Zweitliga-Saison bei seinem Heimatverein.

Im vergangenen Sommer war er nach zwei Jahren in der Jugend des TV Bissendorf-Holte in die Grafschaft zurückgekehrt. Weil er noch 16 Jahre alt war, durfte Fraatz in den ersten Wochen im Team von HSG-Trainer Heiner Bültmann nur trainieren, doch schon kurz nach seinem 17. Geburtstag gab er im DHB-Pokalspiel gegen den Erstligisten SC Magdeburg (20:23) sein Pflichtspiel-Debüt. Trainer Bültmann, der das Talent behutsam und schrittweise an die Aufgaben im Seniorenbereich heranführte, ist voll des Lobes über Fraatz: „Er hat von Beginn an große Schritte gemacht und kam so bereits früh auch zu langen Einsatzzeiten. Yannick ist sehr ehrgeizig, ist oft der Erste und der Letzte in der Halle und immer mit Leidenschaft dabei.“ In seiner Premieren-Saison kommt der 17-Jährige bislang auf 30 Tore in 31 Punktspielen.

Bültmann schätzt zudem den Ehrgeiz des jüngsten Zweitliga-Handballers: „Er ist sich immer bewusst, dass er auch noch vieles zu lernen hat. Ich freue mich darauf, ihn dabei weiter unterstützen zu können.“ Mit seinen Qualitäten hat der junge Nordhorner längst auch beim Deutschen Handball-Bund (DHB) auf sich aufmerksam gemacht: Im April erst erhielt Fraatz eine Einladung zu einem Lehrgang der Jugendnationalmannschaft.