Obergrafschaft

Wortakrobaten laden zur Meisterfeier in Bentheim

Florian Wintels und andere erfolgreiche Dichter treten beim Poetry Slam am 19. November in Bad Bentheim auf.

gn Bad Bentheim. Der 29. Poetry Slam in Bad Bentheim feiert am Sonnabend, 19. November, die Erfolge der vergangenen Wochen: Florian Wintels aus Bad Bentheim ist bei den niedersächsisch-bremischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam in Oldenburg nach 2013 erneut Landesmeister geworden. Die Nordhornerin Theresa Sperling kam im hochklassigen Finale auf Platz 5. Und Kira Müller aus Neuenhaus holte sich mit ihrem dritten Auftritt überhaupt die U20-Vizemeisterinnenkrone.

„Drei von zwölf Teilnehmern des Finales im Oldenburger Staatstheater kamen damit aus der Grafschaft Bentheim und belegten die besonders intensive Arbeit, die das Wortwahl-Projekt des Unabhängigen Jugendhauses seit Jahren in Sachen Bühnenliteratur leistet“, freuten sich die Organisatoren des Poetry Slams. „Dazu gehören immer wieder auch die von renommierten Slam-Autoren geleiteten Workshops, an denen inzwischen Jugendliche aus der ganzen Grafschaft teilnehmen.“

Zur „Meisterfeier“ am 19. November haben die beiden Organisatoren, Florian Wintels und Thomas Füser, weitere „meisterhafte“ Gäste eingeladen: So werden neben den Jugendlichen aus dem Workshop-Projekt Fabian Navarro (Wien, 2014 Landesmeister Schleswig Holstein), Johannes Floehr (Krefeld, Dritter im Finale des NRW-Slam 2016) und die inzwischen in Aachen studierende Bad Bentheimerin Luca Swieter (Finalistin des NRW-Slam 2016) auf der Bühne im „Treff 10“ stehen. Im Wettbewerb sind auch Theresa Sperling und Kira Müller zu sehen und zu hören. Der neue Landesmeister Florian Wintels moderiert. Musikalisch begleitet wird der Abend von Paul Driessen an der Gitarre.

Die wortgewaltige Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Soziokulturellen Zentrum „Treff 10“, Kirchstraße 10, in Bad Bentheim. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. Sie kosten 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.