Niedergrafschaft

Wolfsburger Figurentheater gastiert in Emlichheim

Das Wolfsburger Figurentheater hat am Dienstag das Stück „Der kleine Drache Kokosnuss“ im Schulzentrum in Emlichheim aufgeführt. Rund 150 Kinder lauschten mit ihren Eltern der spannenden Abenteuergeschichte.

Emlichheim. Klein, neugierig und rot war der kleine Feuerdrache, den Schauspielerin Brigitte van Lindt vom Wolfsburger Figurentheater auf Einladung der Abteilung „Konzept Kultur für Kinder“ der Bürgergemeinschaft über die Bühne der Schulaula laufen ließ.

Brigitte van Lindt verwandelte sich in die Drachenforscherin Henriette von Drachenstein, die auf Forschungsreise in Emlichheim unterwegs war und von den Kindern beim Abschicken eines Pakets erwischt wurde. „Wir sind hier in Nordhorn, oder“, fragte sie die Kleinen. „Nein, in Emlichheim“, antworteten die Kinder. Das Stück der Wolfsburgerin war kein Theater, bei dem der Zuschauer nur im Stuhl saß und zuhörte. Immer wieder stellte die Puppenspielerin den Vier- bis Zehnjährigen Fragen und bat sie um Hilfe.

Die Hauptfigur des Theaterstücks war der Feuerdrache Kokosnuss, den die Drachenforscherin auf einer Expedition auf der Dracheninsel traf. Um den Kindern zu verdeutlichen, wo die Insel liegt, brachte sie eine Landkarte mit. „Seht ihr, die Dracheninsel liegt mitten im Ozean“, erklärte Henriette von Drachenstein. Gemeinsam mit dem Drachenvater Magnus, einem großen, gelben, störrischen Kuscheltier-Feuerdrachen erzählte sie das Abenteuer des Drachen Kokosnuss, der zum ersten Mal in den Dschungel ging.

Bereits seit 2006 ist Brigitte van Lindt mit dem Stück in Deutschland unterwegs. Die Geschichte des kleine Drachens hat sich die Puppenspielerin allerdings nicht selbst ausgedacht. Als Vorlage diente ihr das erste Buch des Autors Ingo Siegner, der den Feuerdrachen erfand.

Doch auf der Emlichheimer Bühne erwachte er zum Leben. Mit seiner blauen Baseballmütze stolzierte der kleine Drache Kokosnuss alleine in den Dschungel. Dort traf er auf einen gefährlichen Tiger und eine bedrohliche Würgeschlange, die er mit seinem Feuer verjagen und so das kleine Stachelschwein Matilda retten konnte. „Ab diesem Tag an trafen sich Kokosnuss und Matilda fast jeden Tag“, erzählte die Drachenforscherin weiter. Doch die Freundschaft wurde auf eine harte Probe gestellt, denn der Zauberer Ziegenbart entführte die beiden Freunde und verwandelte das kleine Stachelschwein in Stein. „Gefällt euch das Ende?“, fragte die Puppenspielerin die Kinder, die sofort mit „Nein“ antworteten. So überlegte sich die Wolfsburgerin ein alternatives Ende: Die Hexe Rubina hatte die Kraft, Matilda zurückzuverwandeln. Dass sie für den Zaubertrank Nasenpopel und Ohrenschmalz benutzte, gefiel den Kindern gar nicht, denn die riefen sofort „Igitt“.

Doch genau solche Reaktionen sind es, die Brigitte van Lindt zum Spielen von Kindertheatern motivieren: „Kinder sind das anspruchsvollste Publikum, dass es gibt. Sie sind sehr kritisch und machen es sofort deutlich, wenn sie sich langweilen“, sagte die Puppenspielerin.

Doch das Stück kam bei den Kindern gut an. „Mir hat alles sehr gut gefallen“, sagte der achtjährige Gerik Schofs aus Emlichheim. Sein Freund Malte Koops hatte dagegen ein paar Lieblingsszenen: „Das Kennenlernen von Kokosnuss und Matilda war toll. Aber auch die Schlange und die Hexe haben mir gefallen.“

Denn jeden Charakter spielte die Puppenspielerin mit einer anderen Stimme und einem anderen Akzent, das erweckte die kleinen Puppen zumindest für die 45 Minuten Spielzeit zum Leben. Mit geschickten Wortwitzen wie „Ich zittere ja wie ein oller Wackelpudding“ oder „Ich mach dir gleich Feuer unterm Popo“, traf die Wolfsburgerin genau den Humor der Emlichheimer Kinder.