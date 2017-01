Sportwelt

Wolfsburg holt Dejagah zurück

Der VfL Wolfsburg holt Ashkan Dejagah zurück in die Fußball-Bundesliga. Der 30 Jahre alte iranische Nationalspieler wechselt ablösefrei und erhält beim VfL einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Verlängerungsoption seitens des Vereins. Das teilte der VfL mit.

dpa Wolfsburg. „Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier in Wolfsburg zu sein und bin heiß auf die Bundesliga. Der VfL befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und ich will helfen, das wir da schnellstmöglich rauskommen“, wurde Dejagah zitiert. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor seinen Vertrag beim Al-Arabi Sports Club aus Katar aufgelöst und soll am Dienstag erstmals wieder in Wolfsburg trainieren.

„Mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung wird er die Mannschaft weiterbringen. Aber es ist auch klar, dass er sich zunächst erst wieder eingewöhnen muss, wobei ich davon überzeugt bin, dass das schnell bei ihm gehen wird, weil Ashkan ein Spielertyp ist, der über den Willen und die Mentalität kommt“, sagt VfL-Coach Valérien Ismaël.

Eigentlich waren die Personalplanungen in Wolfsburg offiziell abgeschlossen, nach dem Abgang von Daniel Caligiuri in der vergangenen Woche zum FC Schalke sahen Ismaël und Sportchef Olaf Rebbe aber offenbar noch Bedarf auf der Außenposition. Dejagah war bereits zwischen 2007 und 2012 beim VfL aktiv, mit dem er 2009 Meister geworden war. Nach zwei Jahren beim FC Fulham war Dejagah 2014 nach Katar gewechselt. Der Deutsch-Iraner kommt aus der Jugend von Hertha BSC, wo er auch seine Profikarriere begonnen hatte.