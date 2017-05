Region

Wolf bei Werpeloh im Emsland nachgewiesen

In Werpeloh im nördlichen Emsland ist im April erstmals seit längerer Zeit wieder ein Wolf nachgewiesen worden. Das teilte die Landesjägerschaft Niedersachsen mit.

Meppen/Werpeloh. In ihrem aktuellen Monitoringbericht über das Vorkommen der Wölfe in Niedersachsen heißt es, im April sei in Werpeloh ein Wolf unbenannten Geschlechts und unbekannten Alters in einer Fotofalle abgelichtet worden. Die Experten der Landesjägerschaft um den Wolfsbeauftragten Raoul Reding bestätigten, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelte.

Damit ist nach längerer Zeit erstmals wieder ein sogenannter C1-Nachweis gelungen, also ein sicherer Beleg für die Anwesenheit von Wölfen durch überprüfte Fotos oder untersuchte DNA, also Genspuren an gerissenen Wildtieren oder Losungen des Wolfes.

Ein lange Zeit als Vorkommen geführter weiblicher Wolf, der auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 und dem Bombenabwurfplatz Nordhorn-Range mehrfach nachgewiesen worden war, hatte schon lange Zeit keine verwertbaren Spuren mehr hinterlassen. Dies müsse aber nicht bedeuten, dass er nicht mehr vor Ort sei, sagte Raoul Reding auf Anfrage. Tatsächlich hatten unter anderem Jäger auf der WTD immer wieder Wölfe beobachtet, dabei aber offenbar keine verwertbaren Fotos anfertigen können.

Derzeit geht Reding davon aus, dass in Niedersachsen neun Rudel, zwei Wolfspaare und mindestens zwei dauerhaft an Ort und Stelle lebende Einzelwölfe existieren. Das könnte etwa 100 Tiere insgesamt ergeben.