Wohnmobil-Camper können bald in Uelsen übernachten

Von Andre Stephan-Park

Am Hallenbad in Uelsen können Wohnmobil-Camper ab April mit ihren Fahrzeugen Station machen. Am Freitagnachmittag erfolgte der erste Spatenstich für den neuen Stellplatz.

Uelsen. Noch deutet nur ein Schotterstreifen neben der Straße „Zum Waldbad“ darauf hin, dass dort in Kürze ein Wohnmobilstellplatz entsteht. Das soll sich jedoch schon bald ändern, verspricht Gemeindedirektor Herbert Koers. Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten am kommenden Montag beginnen. Insgesamt 13 Stellplätze werden zunächst eingerichtet, zwei davon mit zwölf Metern Länge, der Rest mit zehn Metern. Um nicht am Bedarf vorbeizuplanen, hörten sich die Planer zuvor auf mehreren Stellplätzen in der Region um. „Immer wieder haben uns dabei Camper erzählt, dass Stromanschlüsse oft zu weit entfernt von den Stellplätzen platziert sind und lange Kabel verlegt werden müssen“, sagt Detlef Egberink von der Gemeindeverwaltung. In Uelsen werden die Anschlüsse deshalb nah an den Fahrzeugen stehen. Gepflastert wird der Platz mit Rasengittersteinen. Eine Freifläche wird als Schotterrasen angelegt. Ausgangspunkt für Radtouren Einen Platzwart wird es nicht geben. Der Ticketkauf wird an einem Automaten erfolgen. „Dadurch kann jeder kommen und gehen, wann er will. Das ist aus unserer Sicht angenehmer für unsere Gäste“, erklärt Koers. Die Gemeinde setzt schon länger verstärkt auf Tourismus, erhofft sich jetzt jedoch einen großen Schub. „Hotelgäste und Wohnwagen-Camper können bereits bei uns übernachten. Für Wohnmobil-Camper mussten wir jedoch erst noch ein attraktives Angebot schaffen“, sagt Egberink. „Für Radtouren ist der Platz ein idealer Ausgangspunkt“, ergänzt Bürgermeister Hajo Bosch. Baubeginn verzögerte sich Eigentümer des Platzes bleibt die Gemeinde. Bewirtschaftet wird er von den Bäderbetrieben Nordhorn/Niedergrafschaft (BNN). Deren Geschäftsführer Dr. Michael Angrick hofft darauf, Synergieeffekte zu nutzen. „Die Bäder machen den Platz für Camper attraktiver und wir dürfen sicherlich viele Reisende als Badegäste begrüßen. Am Ende profitieren also alle von dem Angebot.“ Da der Platz über keine eigenen Sanitäranlagen verfügt, können die Touristen die Toiletten des Freibads nutzen. Ursprünglich sollte der Baubeginn bereits im vergangenen Jahr erfolgen (die GN berichteten). Der Termin musste jedoch verschoben werden, da das Land Niedersachsen beantragte Fördergelder erst im Dezember bewilligte. Von den Gesamtkosten in Höhe von 190.000 Euro trägt die Gemeinde 53.000 Euro. Der Landkreis beteiligt sich mit rund 45.000 Euro. Die restlichen 91.000 Euro stammen aus dem niedersächsischen Förderprogramm „Zile“. Wird der Platz gut angenommen, plant die Gemeinde, drei bis vier weitere Stellplätze zu schaffen. „Das ist ohne größere Probleme möglich. Reicht das noch immer nicht, überlegen wir uns eine Lösung dafür“, sagt Egberink. Eine Erweiterung in Richtung des Hotelrestaurants „Am Waldbad“ wäre zwar möglich, darauf wollen die Verantwortlichen mit Rücksicht auf den Betrieb jedoch verzichten. Wann im April der Platz eröffnet und wie hoch die Platzmiete sein wird, steht derzeit noch nicht fest. „Wir werden es aber natürlich auf der Homepage von Gemeinde und BNN rechtzeitig bekannt geben“, kündigen die Beteiligten an.

