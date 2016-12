Region

Wirbel um Sause der Stadtwerke Osnabrück

Dieser Weihnachtsschmaus hat Geschmäckle: Die Stadtwerke Osnabrück haben ihrem Aufsichtsrat und weiteren geladenen Gästen zum Jahresende ein Abendessen spendiert – im Schwurgerichtssaal des Landgerichts.

Osnabrück. Der Bund der Steuerzahler findet das „befremdlich“, das Justizministerium hat einen Bericht angefordert, heißt es in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Bei den Stadtwerken ist es Brauch, die letzte Arbeitssitzung des Aufsichtsrats vor Weihnachten mit einem Essen abzuschließen – vorzugsweise an wechselnden Orten. In diesem Jahr sollte es das Landgericht sein. Was kein Zufall ist, denn Stadtwerke-Vorstandschef Manfred Hülsmann und Landgerichtspräsident Antonius Fahnemann, einander persönlich gut bekannt, gehen Ende 2016 in den Ruhestand.

So kam es, dass Fahnemann am Abend des 14. Dezember dem städtischen Tochterunternehmen die Liegenschaft des Landes Niedersachsen für eine interne Feier überließ. Konkret stellte er den großen Schwurgerichtssaal zur Verfügung, der deswegen bis zum darauffolgenden Morgen blockiert war. Zudem empfing der Landgerichtspräsident die Gäste so weit nach Dienstschluss, dass die zur Sicherung des Gebäudes eingeteilten Wachtmeister Überstunden leisten mussten.

Offenbar war Landgerichtspräsident Fahnemann als Hausherr selbst Teil der geschlossenen Gesellschaft, führte die Gruppe herum und erklärte ihr die Arbeit des Gerichts. Zur Feier eingeladen waren auch persönliche Begleitungen: So durfte etwa jedes der 15 Aufsichtsratsmitglieder einen weiteren Gast mitbringen. Insgesamt sollen an dem exklusiven Weihnachtsessen der Stadtwerke um die drei Dutzend Personen teilgenommen haben. Serviert wurde Fondue, geliefert von einem der besten Caterer Osnabrücks.

Gerichtspräsident: „Öffentlichkeitsarbeit“

Ist das alles so in Ordnung? Der Landgerichtspräsident erklärt sein Handeln mit dem Anspruch, Justiz transparent zu machen. „Ich betrachte das als Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Fahnemann. Das niedersächsische Justizministerium verlange von den Gerichten, sich zu öffnen. Er habe deshalb in den vergangenen Jahren mehrfach und immer kostenlos ausgewählten Institutionen und Gruppen den Schwurgerichtssaal überlassen. Dem Theater beispielsweise, dem Lions Club und erst vor wenigen Wochen dem Verein Gesundheitsregion Osnabrück-Emsland (dessen Netzwerktreffen sich übrigens um das Thema „Kooperation und Korruption“ drehte).

In der Tat sei es zu solchen Anlässen mitunter erforderlich, außerhalb der Geschäftszeiten Wachleute abzustellen. „Das geht nicht anders. Aber unsere Beamten machen das auch gerne und freiwillig“, sagt Fahnemann. Und betont: „Außer dem Einsatz des Personals haben wir uns nie mit auch nur einem Cent an diesen Veranstaltungen beteiligt.“

Bund der Steuerzahler: „Befremdlich“

Der Bund der Steuerzahler sieht die Sache mit der Stadtwerke-Feier trotzdem kritisch. „Der Vorgang ist aus meiner Sicht befremdlich“, sagt Landesvorsitzender Bernhard Zentgraf. „Dass die Justiz sich öffnen will, schön und gut. Dafür kann sie auch in Osnabrück Tage der offenen Tür anbieten.“

Ein Landgerichtspräsident solle aber nicht als Hausherr an Feierlichkeiten von privaten oder öffentlichen Gesellschaften teilnehmen, die im Gerichtsgebäude stattfänden. Er mache sich damit unnötig in seinem Amt angreifbar. Zentgraf: „Organe der Justiz, und gerade deren Spitzenvertreter, sollten durch ihr Verhalten bereits den möglichen Anschein einer fehlenden Unvoreingenommenheit vermeiden.“

Dem stehe nicht entgegen, dass die Justiz ihre Gebäude privaten Dritten überlasse. Dabei gelte es aber bestimmte Regeln einzuhalten: mindestens Kostendeckung durch die Nutzer, Verträglichkeit mit Gerichtsabläufen und keine Verquickung mit Repräsentanten des Gerichts, Richtern und sonstigen Bediensteten – sofern es sich nicht um Hausmeister oder Wachpersonal handelt.

Zum Stadtwerke-Aufsichtsrat merkt der Bund der Steuerzahler an: „Die letzte Arbeitssitzung des Kontrollgremiums im Jahr mit einem angemessenen Essen abzuschließen, dürfte üblich und damit nicht zu kritisieren sein. Dagegen ist die Teilnahme von Ehepartnern oder Begleitpersonen auf Kosten des öffentlichen Unternehmens Stadtwerke nicht nachvollziehbar.“ Zentgraf empfiehlt den Aufsichtsräten, anteilige Mehrkosten zu erstatten.

Das niedersächsische Justizministerium will sich erst nach Prüfung der Einzelheiten zu dem Fall äußern. Grundsätzlich würden die Behördenleitungen in eigener Verantwortung entscheiden, ob und welche Veranstaltungen im Gericht stattfinden, teilte eine Sprecherin mit.