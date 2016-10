Niedergrafschaft

Wilsumer für Titel „Landwirt des Jahres“ nominiert

Ingo Mardink aus Wilsum ist für den Ceres Award des dlz-Agrarmagazins nominiert. Damit ist er einer von bundesweit 30 Finalisten für den Titel „Landwirt des Jahres“. Der Preis wird am 18. Oktober in Berlin vergeben.

gn Wilsum. Kaum springt die Schnecke an, rennen die Legehennen los: Acht Sekunden lang rieselt mehrmals täglich Maissilage in den Legehennenstall von Ingo Mardink aus Wilsum. Kaum eine Minute später ist der Spuk schon wieder vorbei. „Man findet nichts mehr vom Mais, selbst die Spindeln picken die Legehennen weg“, wird der 39-jährige Landwirt Ingo Mardink in einer Pressemitteilung des deutschen Landwirtschaftsverlag zitiert.

Erst seit Ende 2010 hält Ingo Mardink überhaupt Legehennen. Vorher standen auf dem Betrieb ausschließlich Milchkühe. Der Landwirt war – entgegen der Beratermeinung – auf der Suche nach einem zweiten Betriebszweig, der arbeitswirtschaftlich zu den Milchkühen passte. „Ich suchte nach etwas, das wenig Arbeit macht, eine hohe Rendite hat und zu den Kühen passt.“ Um die Zukunft des Betriebes zu sichern und genügend Einkommen für vier Generationen zu generieren, entschied er sich für die Freilandhaltung von Legehennen und baute einen Stall für 24.000 Tiere. „Ich bin froh, dass wir uns für die lukrativere Freilandhaltung entschieden haben und die Eier unabhängig an Packstellen vermarkten können, statt als Lohnhalter Knecht auf meinem eigenen Hof zu sein“, sagt der Landwirt. So verhandelt er für jeden Durchgang die Preise neu.

Mehr Platz für Hennen als vorgeschrieben

Außerdem setzte er von Beginn an auf das Thema Tierwohl. Seine Hennen haben inklusive Wintergarten mit sieben Tieren pro Quadratmeter mehr Platz, als gesetzlich vorgeschrieben. In der Regel stallt er deshalb nur 20.000 Tiere auf. „Die Hennen sollen sich wohlfühlen. Nur dann legen sie Eier, ich habe Spaß an meiner Arbeit und fühle mich ebenfalls wohl im Stall“, fasst er zusammen.

Diese Entscheidung spielt ihm jetzt in die Karten. Die Besatzdichte scheint ein wichtiger Faktor zu sein, um Federpicken vorzubeugen. Trotzdem er sich erstmal selbst in die Legehennenhaltung einarbeiten musste, nahm er außerdem ziemlich schnell an einem Projekt teil und stallte Hennen auf, deren Schnabel nicht kupiert sind. Natürlich hoffte er, von der zusätzlichen Beratung profitieren zu können. Aber sich darauf auszuruhen ist nicht das Ding von Ingo Mardink. Er wurde selbst aktiv und experimentierte mit der Fütterung von Maissilage. „Ich hatte davon gehört und war von den Vorteilen überzeugt. Aber wie sollte man die Silage ohne großen Aufwand in den Stall bekommen?“ Ihm war klar, dass es auf lange Sicht arbeitswirtschaftlich nur vollautomatisch funktionieren kann. Über ein halbes Jahr hat er geplant, getüftelt und experimentiert – jetzt funktioniert es. Die Hennen profitieren von den Vorteilen, wie der zusätzlichen Beschäftigung und der besseren Darmgesundheit.

Ingo Mardink hat für sich berechnet, dass er ein wenig bei den Futterkosten spart. „Das ist allerdings nicht sein Hauptanliegen. Er möchte ohne Probleme unkupierte Hennen aufstallen. Wenn man sieht, wie gut die Tiere im Stall aussehen und wie gerne sie den Mais fressen ist dies gelungen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Auszeichnung wird am 18. Oktober in Berlin im Beisein von Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied vergeben. Mehr Informationen gibt es hier.

Der Ceres Award wird seit 2014 verliehen und von Branchenvertretern als höchste landwirtschaftliche Auszeichnung eingestuft. Zahlreiche Fachorganisationen und Unternehmen unterstützen den vom Fachblatt dlz agrarmagazin initiierten Titel, der unter der Schirmherrschaft von Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, steht. Aus den Gewinnern von zehn Einzelkategorien wählt eine Jury. Als Preisgeld winken dem Gesamtsieger 10.000 Euro für ein Projekt, welches das Ansehen der Landwirtschaft fördert.