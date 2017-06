Grafschaft

Will fordert: „Niedergrafschaft anbinden“

Beim Personen- und Güterverkehr fordert der Grafschafter SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und den niederländischen Provinzen.

tk Hannover / Nordhorn. Will kündigte im Landtag in Hannover an, dass die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen noch in dieser Woche einen Antrag zur Stärkung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs Niederlande- Niedersachsen in den Landtag einbringen werden.

Der Antrag folgt der Vereinbarung der Südprovinzen Gelderland, Overiyssel, Limburg und Nord-Brabandt, berichtete der Nordhorner SPD-Abgeordnete. In deren gemeinsamer Agenda werden acht grenzüberschreitende Großprojekte zwischen den Niederlanden, NRW und Belgien beschrieben, die auch für den Südkorridor in Niedersachsen Folgen haben. Für Niedersachsen werde im Antrag eine intensivere Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Bahnstrecken gefordert. Will: „Dazu gehören der zügige Neubau einer Brücke (für die zerstörte Friesenbrücke) zwischen Leer und Groningen über die Ems, um die Eisenbahnverkehre wieder aufzunehmen. Diese Forderung richtet sich an den Bund, der endlich Mittel für den Neubau der Brücke bereitstellen muss.“

Dazu gehört nach Ansicht des SPD-Politikers aber auch die Verbesserung der IC-Verbindung Amsterdam – Bad Bentheim-Hannover – Berlin. Hier fordern die Fraktionen eine höhere Geschwindigkeit, eine bessere Zuverlässigkeit und die Einführung längst überfälliger moderner Reisezüge, berichtete Will.

Für die Grafschaft regional besonders wichtig sei die Forderung im Antrag für die Unterstützung der Potenziale der Bahnverbindung Emmen – Bad Bentheim und Rheine. „Hierbei geht es insbesondere um die Durchbindung von Coevorden bis Neuenhaus, um die gesamte Niedergrafschaft an den Personenverkehr wieder anzubinden“, meint Will: „Während die Güterverkehre bereits seit Jahren gefahren werden und jetzt mit dem neuen Einfädelungsgleis in Coevorden noch schneller und problemloser abgewickelt werden können , warten wir immer noch auf die grenzüberschreitende durchgehende Personenbeförderung, wie sie demnächst zwischen Hengelo-Bad Bentheim und Rheine-Osnabrück und Bielefeld ab Winterfahrplan möglich wird.“