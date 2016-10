Obergrafschaft

Wildschweine wühlen Grünflächen in Bentheim auf

Von Frauke Schulte-Sutrum

Erhebliche Schäden an Grünflächen im Kurpark und am Burg-Gymnasium in Bad Bentheim haben in diesen Tagen Wildschweine angerichtet.

Bad Bentheim. Der Rasen im Kurpark und Flächen am Burg-Gymnasium in Bad Bentheim sind größtenteils ziemlich ramponiert. Dort war in diesen Tagen eine hungrige Meute unterwegs: Wildschweine. Die Muttertiere, die Bachen, waren anscheinend auf der Suche nach Würmern und anderen Kriechtieren. „Seit Jahren sind Wildschweine zu dieser Zeit im Kurpark unterwegs, sie haben Frischlinge und brauchen tierisches Eiweiß“, weiß Heinrich von Brockhausen, Forstdirektor im Ruhestand. Außerdem hat es das Schwarzwild auf die schmackhaften Eicheln im Kurpark abgesehen – zulasten des Rasens. „Wir bedauern diesen Umstand, aber das ist halt die Natur. Das Wild ist herrenlos“, sagt von Brockhausen, der mehr als drei Jahrzehnte den Forstbetrieb der Fürstenfamilie zu Bentheim und Steinfurt geleitet hat. Erst wenn ein Wildschwein tot ist, gehört es dem Fürsten, erläutert der 65-Jährige. Ältere Bachen suchen den Kurpark aber auch auf, da sie gute Erinnerungen an ihn haben. Denn manche Besucher des Parks oder Patienten der Kurklinik lassen schon mal alte Brötchen oder Ähnliches zurück. „Die Tiere sind sehr intelligent, so etwas vergessen sie nicht und kommen deshalb immer wieder“, sagt von Brockhausen. Momentan gibt es viele Wildschweine im Bentheimer Wald – zu viele. Eine genaue Zahl kann der 65-Jährige nicht nennen, zumal noch Tiere dazu kommen werden, die sich jetzt noch in Maisfeldern in der Umgebung aufhalten. Nach der Ernte suchen die Wildschweine dann Schutz im Bentheimer Wald. Ein Grafschafter berichtet im sozialen Netzwerk „Facebook“ von 300 Exemplaren im Wald und in der Umgebung, diese Zahl ist jedoch nicht bestätigt. Gründe der Überpopulation sind unter anderem ein gutes Nahrungsangebot und die milden Winter. „Eine Bache bekommt bis zu zwei Mal im Jahr Junge. Normalerweise erfrieren viele Frischlinge im kalten Januar. Den Bestand regelt die Natur eigentlich alleine. Aber die beiden letzten Winter waren sehr mild“, berichtet Heinrich von Brockhausen. Eine Bewegungsjagd, bei der Jäger mithilfe von kleinen Jagdhunden Wildschweine jagen, soll bald Abhilfe schaffen: 90 Prozent der Überläufer, also der jugendlichen Wildschweine, die größtenteils schon wieder kleine Geschwister haben, sollen dabei erlegt werden. Die Bewegungsjagd im Herbst ist laut von Brockhausen das erfolgreichste Mittel gegen Überpopulation. Wurden die Tiere bejagt, werden sie in der Regel wieder scheuer und suchen erst einmal nicht mehr Orte wie den Kurpark auf. Auf die Bachen sollte tunlichst nicht geschossen werden, meint der Forstdirektor im Ruhestand: „Sie halten die Rotte zusammen und sorgen für Ordnung. Wenn die Frischlinge auf sich allein gestellt sind, machen sie, was sie wollen und laufen überall hin.“ Was tun, wenn Kurparkbesucher oder Spaziergänger im Bentheimer Wald Wildschweinen begegnen? Hier gibt Heinrich von Brockhausen zunächst Entwarnung: Menschen seien bislang nicht angegriffen worden: „Man muss wissen, dass die Tiere zwar gut riechen können, aber sehr kurzsichtig sind. Eigentlich meiden sie den Menschen, aber wenn sie nicht erkennen können, wer da hinten steht, kommen sie schon mal näher.“ Das könne natürlich ein mulmiges Gefühl hervorrufen. Aber wenn das Wildschwein nicht krank sei oder die Frischlinge nicht gefährdet seien, „wird ein Wildschwein nicht aggressiv“. Von Brockhausen rät aber dringend dazu, Hunde im Wald anzuleinen. Denn Schwarzwild hat weder Angst noch Respekt vor Hunden und frisst diese schlimmstenfalls auf. Die Schäden am Rasen im Kurpark sollen bald von den Gärtnern behoben werden, sagt der Geschäftsführer der Fachklinik, Klaus Kinast. Oft können aufgewühlte Stellen einfach wieder festgetreten werden. Manchmal muss eine Fläche jedoch eingeebnet und neu eingesät werden.

