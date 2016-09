Lokalsport

„Wildcats“ spielen ab sofort für den VfL Weiße Elf

30 Jahre war Frauen-Basketball eines der Aushängeschilder des SV Klausheide. Ab dieser Saison sollen die Kräfte in dieser Sportart beim VfL Weiße Elf Nordhorn gebündelt werden. Das Frauen-Team tritt in der Oberliga an.

Nordhorn. Überlegungen, die Kräfte im Nordhorner Basketball zu bündeln, gab es schon lange. Der Umzug des Frauen-Oberligisten „Wildcats“ vom SV Klausheide zum VfL Weiße Elf erfolgte aber erst in letzter Sekunde. Nach der Bezirksoberliga-Meisterschaft und dem Aufstieg startet die Mannschaft um Nadine Pund ab sofort für den Verein vom Ootmarsumer Weg; erst Anfang dieser Woche wurde der Wechsel offiziell. Das erste Spiel steht am Sonntag beim VSK Osterholz-Scharmbeck an, das erste Heimspiel bestreiten die Nordhorner „Wildcats“ am Sonnabend, 22. Oktober, um 16 Uhr gegen die Sportfreunde Oesede. Dann wie gehabt in der Sporthalle der Ludwig-Povel-Schule.

Auch die Mannschaft ändert sich kaum. Nicht mehr dabei ist Lena Bonitzki; die Spielmacherin der vergangenen Jahre hört aus beruflichen Gründen auf. Dafür kehrt Power-Forward Alicia Reimink nach einem Au-Pair-Jahr in den USA zurück. Der Kader des Aufsteigers wurde aus den beiden bisherigen Teams des SV Klausheide gebildet und umfasst 13 Spielerinnen. Noch nicht besetzt ist die Position des Trainers. Zunächst wird Leistungsträgerin Nadine Pund das Coaching bei den Spielen übernehmen.

Ziel der „Wildcats“ ist der Klassenverbleib in der neuen Liga. „Wir streben eine Platzierung im Mittelfeld der Tabelle an“, sagt Daniela Harmsen, ein Urgestein des Klausheider Basketballs. Sie betrachtet den Abschied vom SVK mit einem weinenden Auge: „30 Jahre lang hat Klausheide zum Teil in ganz Norddeutschland gespielt. Da tut das Aus natürlich weh“, sagt sie, „aber die Konzentration aller Basketball-Abteilungen in Nordhorn ist der richtige Schritt.“

SV Klausheide: Nadine Pund, Kyra Berends, Anika Luther, Alicia Reimink, Milena Harmsen, Pia Welling, Miriam Thünemann, Johanna Feldt, Nina Eden, Vanessa Büschers, Kim Meinecke, Lena Schwiebert; Standby: Tanja Welzel und Daniela Harmsen.