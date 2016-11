Grafschaft

Wieder mehrere Einbrüche in der Grafschaft

Die Täter schlugen in Gildehaus, Quendorf und Nordhorn zu, in Neuenhaus misslang der Versuch, in ein Wohnhaus einzudringen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

gn Gildehaus/Quendorf/Nordhorn/Neuenhaus. Die Serie an Einbrüchen in der Grafschaft reißt nicht ab. Wie die Polizei mitteilt, sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch in zwei Einfamilienhäuser an der Rotdornstraße und am Westring in Gildehaus eingedrungen. Zwischen 10 und 21 Uhr haben sie den Angaben zufolge jeweils ein Fenster aufgebrochen und die Gebäude nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an der Rotdornstraße nichts gestohlen. Am Westring erbeuteten die Täter Bargeld und einen Silberring mit braunem Stein. Die Gesamtschadenshöhe beider Einbrüche wird auf mehr als 1000 Euro beziffert.

Auch an der Mühlenstraße in Gildehaus schlugen am Mittwoch Einbrecher zu. Zwischen 15 und 19 Uhr sind sie dort in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Laut Polizei erbeuteten sie mehrere Schmuckgegenstände in bislang unbekanntem Wert.

In Quendorf sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in das Büro der Raiffeisen Warengenossenschaft an der Straße Alter Postdamm eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten den Raum nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben die Einbrecher dort lediglich mehrere Packungen Batterien erbeutet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert.

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in den Kindergarten an der Wilhelm-Raabe-Straße in Nordhorn eingebrochen. Nach Polizeiangaben haben sie mehrere Fenster gewaltsam geöffnet und durchsuchten die Räume nach Wertsachen, wurden vermutlich aber nicht fündig. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen in Gildehaus und Quendorf und Nordhorn machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben bislang unbekannte Täter außerdem versucht, am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus am Brömmels Kamp in Neuenhaus einzubrechen. Es ist ihnen jedoch nicht gelungen, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Beute konnten sie keine machen. Der angerichtete Sachschaden wird jedoch auf etwa 1500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05941 4429 bei der Polizei Neuenhaus zu melden.