Grafschaft

Werner Förster seit einem halben Jahr vermisst

Im August vergangenen Jahres lief in Bad Bentheim eine große Suchaktion nach Werner Förster an. Im GN-Gespräch erzählt sein Sohn Derk Förster, wie die Familie mit der belastenden Situation umgeht.

Bad Bentheim. Wie kann ein Mensch einfach so spurlos verschwinden? Und wohin? Diese Fragen stellt sich Derk Förster seit einem halben Jahr. „Nachts ist es besonders schlimm“, sagt er. Tagsüber hat er zu tun, kann sich ablenken. Doch in der Nacht quälen ihn die Gedanken, was wohl mit seinem Vater passiert sein mag.

Es ist der 18. August 2016, als der 82-jährige demenzkranke Werner Förster die Wohnanlage „An der Mühle“ in Bad Bentheim verlässt. Seit jenem Tag fehlt jede Spur von ihm (die GN berichteten). Eine große Suchaktion läuft an, Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffel und viele Freiwillige durchkämmen die ganze Stadt, die umliegenden Wälder und Wiesen. Ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Kameraden der Bentheimer Feuerwehr setzen die Suche auch nach dem offiziellen Ende eigenständig fort, gehen dabei an ihre Grenzen. Doch Werner Förster wird nie mehr gesehen. Eine letzte Spur verliert sich im Bentheimer Schlosspark.

Derk Förster ist an diesem 18. August mit Gartenarbeiten beschäftigt, als die Polizei bei ihm vorfährt. „Ich kann mich an den Wortlaut nicht mehr erinnern“, sagt er. Der 50-Jährige macht sich sofort auf die Suche. „Ich bin zum Bahnhof gegangen, mein Vater war immer sehr reisefreudig“. Auch andere Ecken, an denen er sich häufig aufgehalten hat, sucht Derk Förster ab. Den Waldweg etwa, an dem er immer mit seinen Hunden spazierengegangen ist.

„Mein Vater ist vorher schon einige Male aus dem Wohnheim stiften gegangen“, sagt Förster. „Er ist dann aber immer hier zu Hause aufgetaucht.“ Nur dieses Mal eben nicht. Gut zu Fuß sei der ehemalige Amtsleiter bei der Post in Bentheim durchaus gewesen, erzählt sein Sohn. „Im Wohnheim war er immer sehr wacklig auf den Beinen. Aber draußen hat er neue Energie geschöpft.“ Eine Woche lang sucht Derk Förster damals immer wieder die Gegend ab. Auch in der Folgezeit streift sein Blick Büsche und Gräben. Nach und nach lässt die Intensität nach, die Hoffnung schwindet. Wenn Derk Förster heute über seinen Vater spricht, dann spricht er in der Vergangenheitsform. „Wir gehen alle davon aus, dass er nicht mehr lebt. Auch meine Mutter ist sich darüber im Klaren.“ Für sie sei die Situation besonder schwer auszuhalten, erzählt Derk Förster, der gemeinsam mit seiner Mutter in Bad Bentheim lebt. Die 90-Jährige ist derzeit allerdings in der Kurzzeitpflege untergebracht. Seit einem Küchenbrand kurz vor Weihnachten sind Teile des Hauses nicht bewohnbar, Derk Förster ist seitdem mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Die Arbeit lenke ihn ab, sagt er. Einen Job hat der gelernte Berufskraftfahrer derzeit nicht. „Sonst hätte ich vermutlich auch nicht die Zeit für das, was hier im Haus gemacht werden muss.“ Wie auch die Behörden, hatte die Familie gehofft, dass der Vater während der Ernte im Herbst auf einem Feld gefunden würde, oder während der Drückjagd des Fürsten. „Dann hätten wir wenigstens Gewissheit gehabt und hätten ihn unter die Erde bringen können“, sagt der 50-Jährige. Insbesondere für seine Mutter wäre das eine große Erleichterung. „Das Unerträgliche ist diese Spurlosigkeit“, sagt er.

Dass sein Vater vom Schlosspark aus mit irgendjemandem mitgefahren ist, hält er für unwahrscheinlich. „Ein verwirrter Mann in Bademantel und Pantoffeln fällt doch auf“, meint der 50-Jährige. Den Verantwortlichen der Wohnanlage will Derk Förster keine Vorwürfe machen. „Juristisch kann ich das auch gar nicht“, sagt er. Sein Vater habe zwar einen Chip im Schuh gehabt, doch er habe das Gebäude vermutlich durch eine Hintertür verlassen, an der es keinen Kontakt gegeben habe. Die Wohnanlage hat Derk Förster seitdem nicht mehr betreten. „Ich kann mich emotional nicht dorthin bewegen. Es sind auch noch alle Sachen meines Vaters dort.“ Theoretisch steht auch sein Zimmer noch zur Verfügung. „Mein Vater hatte ein Zweibettzimmer. Die hat man dort aber jetzt zu Einzelzimmern umfunktioniert“, sagt der 50-Jährige.

Mit der Polizei steht Derk Förster nach wie vor in Verbindung. Neue Hinweise gibt es keine. Es ist die Hoffnung, die Familie Förster bleibt – und die Ungewissheit, die sie weiter quält.