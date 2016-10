Nordhorn

Wer kontrolliert die städtischen Töchter?

Auch Nordhorn hat städtische Aufgaben auf Tochtergesellschaften übertragen. Wer kontrolliert, ob diese Töchter im Interesse der städtischen Mutter agieren? Diese Frage wirft ein Prüfbericht des Landesrechnungshofs auf.

Nordhorn. Nach den neuen haushaltsrechtlichen Vorgaben haben die Städte und Gemeinden für ihre gesamten Finanzgeschäfte einen so genannten Konzernabschluss zu erstellen – einen Gesamthaushaltsbericht, der auch die Vermögensverhältnisse und Finanzgeschäfte aller Tochter- und Beteiligungsgesellschaften umfasst. Das tut auch die Stadt Nordhorn und bekommt dafür von den Prüfungsbehörden regelmäßig gute Noten.

Doch angesichts des bundesweiten Trends, immer mehr Aufgaben auf Tochtergesellschaften auszulagern, wird inzwischen die Frage diskutiert, wie solche privatrechtlich organisierten kommunalen Unternehmen eigentlich gesteuert und kontrolliert werden. Denn mit der Auslagerung öffentlicher Aufgaben auf privatrechtliche Töchter entziehen die Städte und Gemeinden diese Aufgaben letztlich der öffentlichen Steuerung und Kontrolle durch ihre politischen Gremien.

Diese Auslagerungspraxis hat gewaltige Ausmaße angenommen. Laut Landesrechnungshof haben Deutschlands Städte und Gemeinden inzwischen 45 Prozent ihrer Schulden aus den kommunalen Haushalten ausgegliedert und auf öffentliche Fonds und Tochterunternehmen abgewälzt. Beim Personal beträgt der Auslagerungsgrad 50 Prozent und bei Sachinvestitionen sogar 54 Prozent.

Damit wird eine gesetzliche Grauzone immer größer: die Pflicht, öffentliche Aufgaben auch kommunalrechtlich zu steuern und zu kontrollieren. Laut Kommunalverfassungsgesetz sind die Kommunen verpflichtet, auch ihre Beteiligungen im Sinne der von ihnen zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu überwachen und zu koordinieren. Aber wie?

Beziehung zwischen Stadt und Töchter durchleuchtet

Unter Fachleuten werde „zunehmend die Frage der Steuerung privatrechtlich organisierter Unternehmen in kommunaler Trägerschaft oder mit kommunaler Beteiligung diskutiert“, stellt der Landesrechnungshof fest. Deshalb hat er acht niedersächsische Städte und deren Umgang mit ihren Töchtern verglichen. Die Prüfer wollten wissen, wie in den Städten Aurich, Gifhorn, Laatzen, Melle, Nienburg/Weser, Nordhorn, Peine und Wolfenbüttel kommunale Strategien durch kommunale Unternehmen und Beteiligungen umgesetzt werden. In Nordhorn wurde dafür vor allem die Beziehung zwischen der Stadt und ihren beiden größten Töchtern, der Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft BNN samt deren Tochter NVB sowie der städtischen Wohnungsgesellschaft Gewo durchleuchtet.

Der Überwachung und Koordination städtischer Töchter komme, so die Prüfer, „erhebliche Bedeutung zu“. Denn „fehlende oder unzureichend entwickelte Steuerungssysteme“ ermöglichten es den rechtlich selbstständige Töchtern, „unter Vernachlässigung des öffentlichen Zwecks eigene Ziele in den Vordergrund zu rücken, wie zum Beispiel das unternehmerische Ziel der Gewinnmaximierung“.

Auch in Nordhorn verwalten die städtischen Tochterunternehmen riesige Budgets. Sie geben mehr Geld für öffentliche Aufgaben aus als die Stadt selbst. So erreicht die Konzernbilanz der Stadt eine Gesamtsumme von weit über 480 Millionen Euro, obwohl der städtische Haushalt „nur“ ein Volumen von gut 92 Millionen Euro hat. Dennoch gelingt es in der Grafschafter Kreisstadt nach Ansicht des Landesrechnungshofs offenbar recht gut, die Beteiligungsunternehmen in kommunale, mit mittel- und langfristigen Zielen unterlegte Strategien einzubinden.

Der Stadt werde „in Bezug auf die Umsetzung kommunaler Strategien durch kommunale Unternehmen und Beteiligungen ein positives Handeln bescheinigt“, kommentiert die Stadtverwaltung den Bericht des Landesrechnungshofs. Bei BNN und Gewo sei es der Stadt Nordhorn gelungen. „ihre strategische Grundausrichtung in Beteiligungsziele zu übertragen“. Vor allem habe Nordhorn die „wesentliche Bedeutung“ politischer Weisungsbeschlüsse an die Gesellschafterversammlungen ihrer Töchter erkannt und nutze sie.

Mehr Transparenz wünscht sich die CDU

Dennoch wünscht sich vor allem die CDU mehr Transparenz und ein weitergehendes systematisiertes „Beteiligungsmanagement“, das über die Entsendung von Ratsvertretern in die Aufsichtsgremien der Töchter hinausgeht. Der Informationsfluss sei „zu wenig strukturiert“, kritisierte die CDU-Ratsfrau Marion Berning unlängst im Finanzausschuss des Rates. „Der Rat diskutiert einmal jährlich einen Jahresabschluss. Was sonst in den Tochtergesellschaften passiert, erfahren wir nicht.“

Die SPD hingegen sieht Informationsfluss und Steuerungsmöglichkeiten schon durch die Ratsmitglieder in den Aufsichtsgremien der Töchter gewährleistet. „Ich fühle mich ausreichend informiert“, sagte Ausschussmitglied Gisela Snieders. Ihr Fraktionskollege Theo Kramer erinnerte daran, dass die Politik bei „großen Entscheidungen“ wie dem Hallenbadbau oder dem Umbau der Frensdorfer Schule „ohnehin mit im Boot“ sei.

Auch die Verwaltung hält wenig davon, „Parallelstrukturen“ zu den politisch besetzten Aufsichtsräten aufzubauen. Stadtkämmerer Markus Schlie wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung ihr Berichtswesen – auch über die Geschäfte der städtischen Töchter – stark ausgeweitet habe. Die Behauptung von Till Meickmann, der Informationsfluss in die Politik sei unstrukturiert und „willkürlich“, wies Schlie zurück. Die Verwaltung handele gemäß den Vorgaben des Kommunalverfassungsgesetzes.

Mathias Meyer-Langenhoff (Grüne) zeigte zwar Verständnis dafür, dass kleine Parteien sich zu wenig informiert fühlen, weil sie in den Aufsichtsräten nicht vertreten sind. Es könne aber nicht Ziel eines Beteiligungsmanagements sein, jedes Ratsmitglied mit Zahlen und Details aus dem Tagesgeschäft der Töchter zu überschütten.

Meyer-Langenhoff sprach von einer „fast philosophischen Debatte“ über Verantwortung und Führung. Die müsse im Rat geführt werden.