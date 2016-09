Ticker

Weniger Jobs und Maschinen: Air Berlin schrumpft drastisch

dpa Berlin. Air Berlin schrumpft drastisch. Die angeschlagene Fluggesellschaft will bis zu 1200 Mitarbeiter entlassen und einen Teil ihrer Flotte an die Lufthansa abgeben, wie das Unternehmen am Abend in einer Mitteilung an die Finanzmärkte bekannt gab.Man werde sich auf das Kerngeschäft mit einer Flotte von 75 Flugzeugen von den beiden Drehkreuzen Berlin und Düsseldorf aus konzentrieren. Das touristische Geschäft werde in einer separaten Geschäftseinheit zusammengefasst. Lufthansa will bis zu 40 Flieger samt Besatzungen der angeschlagenen Air Berlin für sechs Jahre anmieten.