Grafschaft

Weniger Firmenpleiten in der Region

Die Anzahl der Firmenpleiten ist in der Region im vergangenen Jahr gesunken. 232 Unternehmen haben 2016 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht. Das sind rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

gn Osnabrück. Im Landesdurchschnitt blieben die Unternehmensinsolvenzen hingegen mit einem Minus von 0,2 Prozent nahezu unverändert. Das ergibt eine aktuelle Auswertung der amtlichen Statistik durch die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

Insgesamt waren im IHK-bezirk 1535 Beschäftigte von den Unternehmensinsolvenzen betroffen. Das sind etwa sieben Beschäftigte pro insolventem Betrieb. Der Wert liegt nur unwesentlich über dem Landesdurchschnitt von sechs Beschäftigten pro Insolvenzfall. Innerhalb des IHK-Bezirks entfielen die meisten Beschäftigten auf den Landkreis Grafschaft Bentheim, gefolgt vom Landkreis und der Stadt Osnabrück. Im Landkreis Emsland kam auf jede Insolvenz rechnerisch nur ein Arbeitnehmer.

Rückgänge bei den Unternehmenspleiten im IHK Bezirk konnten die Dienstleister (minus 41 Prozent entsprechend 30 Unternehmen), der Handel (minus 23 Prozent oder zwölf Unternehmen), das Verkehrsgewerbe (minus 19 Prozent oder fünf Unternehmen) und das Baugewerbe (minus sieben Prozent oder vier Unternehmen) verzeichnen. Im verarbeitenden Gewerbe blieb die Anzahl der Insolvenzen unverändert, einen Anstieg verzeichnete hingegen das Gastgewerbe ( plus 33 Prozent, plus sechs Unternehmen).

Während in den Landkreises Emsland und Grafschaft Bentheim sowie in der Stadt Osnabrück eine geringere Zahl an Insolvenzen gezählt wurde, stiegen die Pleiten im Landkreis Osnabrück leicht an. Nach einem kurzen Anstieg im Jahr 2014 ist der Wert der Unternehmensinsolvenzen im IHK-Bezirk damit in den Jahren 2015 und 2016 zweimal deutlich gesunken. Die sehr niedrigen Werte der Jahre 2012 (302 Unternehmensinsolvenzen und 2013 (268) wurden damit sogar noch unterschritten.

Im Jahr 2016 kam den Unternehmen vor allem die stabile konjunkturelle Entwicklung zugute. Nach Einschätzung der IHK hängt die Entwicklung im Jahr 2017 im Wesentlichen von der Lösung der internationalen Krisen ab. Die zunehmende Unsicherheit unter den Betrieben könnte sich negativ auswirken. Insgesamt wird aber mit einem weiteren Rückgang der Insolvenzen gerechnet.

Unternehmen sollten frühzeitig reagieren, wenn Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung drohen. Für Unternehmen in Schwierigkeiten gibt es ein Förderprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Weitere Informationen und Statistiken zu Insolvenzen in der Region im Internet unter www.osnabrueck.ihk24.de/insolvenzen.