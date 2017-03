Region

Weltrekordversuch mit Schal „begründet abgelehnt“

Der 7,2 Kilometer lange Schal von Claudia Nieters aus Werpeloh bei Sögel ist nun doch kein offizieller Weltrekord. Zur Kritik hat sich nun der Guinness-Verlag geäußert.

Werpeloh/Sögel. In Werpeloh in der Samtgemeinde Sögel ist die Enttäuschung weiterhin groß, dass es mit der Anerkennung des 7,2 Kilometer langen Schals von Claudia Nieters als Weltrekord nicht geklappt hat. Der Guinness-Verlag, Herausgeber des berühmten „Buch der Rekorde“, hat jetzt mit Verständnis, aber auch dem Hinweis auf Fehler bei der „Beweisführung“ reagiert.

Eine Mitarbeiterin der Hamburger Agentur Havas PR, die der Verlag mit Sitz in London für die Pressearbeit in Deutschland beauftragt hat, sagte auf Anfrage: „Wir können bestätigen, dass der von Frau Nieters aufgestellte Rekord des längsten gestrickten Schals leider nicht von unserem Kunden Guinness World Records anerkannt werden konnte.“ Die Werpeloherin hatte die Weigerung bereits bestätigt und von einem Telefonat mit Verantwortlichen in London berichtet, worin ihr gesagt wurde, sie habe den Nachweis für die tatsächliche Länge des Schals nicht erbracht.

Die Sprecherin konkretisiert diese Vorwürfe nun. Sie verwies zunächst auf die „sehr dezidierten Regelungen und Vorgaben, was den Beweis eines Rekordes angeht“. Die Vorgabe werde jedem, der einen Weltrekord brechen oder einen neuen aufstellen möchte, im Vorfeld schriftlich zugesandt. „Beispielsweise werden hier Angaben gemacht, dass sowohl mindestens zwei Zeugen dem Rekord beiwohnen müssen als auch wie die Messung zu erfolgen hat und welche Materialien als Beweis übermittelt werden müssen“, erklärt die Sprecherin.

In den Unterlagen sei „klar aufgeführt gewesen, dass ein Videobeweis der gesamten Messung, also von Anfang bis Ende des Schals, eingereicht werden muss“, heißt es aus Hamburg. Nieters habe dann zwei CDs mit Videomitschnitten in London eingereicht.

„Diese zeigen leider lediglich eine Messung des Schals bei 2850 Metern und ein kurzes Interview mit Frau Nieters. Und auch der zweite TV-Ausschnitt zeigte Frau Nieters und einen der Zeugen sowie Teile des Schals, nachdem die Gesamtmessung stattgefunden hatte. Leider entsprach dies nicht der geforderten Beweisführung hinsichtlich der Dokumentation der gesamten Messung“, so die Havas-PR-Mitarbeiterin weiter. Nieters hatte, wie berichtet, einen Notar beauftragt, die notwendigen Schritte zu begleiten.

Leider, so die Sprecherin, habe der Verlag dennoch die „Beweisführung für unzureichend“ erklärt. „Auf Bitte einer Kollegin in London, weiteres Beweismaterial nachzureichen, teilte die Antragstellerin mit, dass sie den Schal bereits für den guten Zweck in Einzelteile aufgeteilt hatte und somit die Gesamtlänge nicht mehr nachweisbar sei“, so die Sprecherin der PR-Agentur..

Nachweise können in der Regel noch bis zu einem Jahr nach dem Rekordversuch nachgereicht werden. „Jeder Rekordanwärter kann während des gesamten Prozesses den Status seines Rekords online einsehen. Als Frau Nieters den Schal in einzelne Stücke aufteilte, war das Beweismaterial noch nicht gesichtet“, heißt es.

Die Sprecherin betonte, dass „unser Kunde sehr beeindruckt von Frau Nieters Leistung ist, allerdings um Verständnis bittet, dass die allgemeingültigen Regeln zur Anerkennung auch hier Anwendung finden müssen“.