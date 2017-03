Nordhorn

„wellcome“ hilft seit zehn Jahren Familien

Sozialministerin Rundt hat neun Ehrenamtliche aus Niedersachsen geehrt, die im Rahmen des Angebots „wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ seit über zehn Jahren Familien mit Babys in Niedersachsen entlasten.

gn Nordhorn. Die Initiative unterstützt Eltern, denen es im ersten Jahr nach der Geburt an Hilfe durch Familie oder Freunde fehlt. Rund 2500 niedersächsische Familien nutzten bislang das niedrigschwellige Angebot. Seit 2009 gibt es auch ein Team von „wellcome“-Ehrenamtlichen in Nordhorn. Anlässlich des Jubiläums von „wellcome“ in Niedersachsen kamen in der vergangenen Woche Ehrenamtliche, Förderer und Freunde in Hannover zu einem Empfang mit begleitendem Fachvortrag zusammen. Auch eine Delegation vom „wellcome“-Standort Nordhorn mit der Teamkoordinatorin und zwei ehrenamtlichen Helferinnen hatte sich dorthin auf den Weg gemacht.

Cornelia Rundt, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, ist zugleich Schirmherrin von „wellcome“ in Niedersachsen. Gemeinsam mit „wellcome“-Gründerin Rose Volz-Schmidt würdigte sie das zivilgesellschaftliche Engagement der mehr als 400 „wellcome“-Ehrenamtlichen aus Niedersachsen. Diese haben allein im vergangenen Jahr fast 300 Familien über 10.000 Stunden ihrer Zeit geschenkt.

15 Ehrenamtliche sind bereits über zehn Jahre lang dabei. Neun Ehrenamtliche nahmen ihre Urkunde in Hannover persönlich entgegen. Ebenfalls erwähnt wurden die Ehrenamtlichen, die über fünf Jahre für „wellcome“ tätig sind. Hierzu gehören Renate Fahrendorf aus Neuenhaus, die seit 2009 Teil des „wellcome“-Teams ist, sowie Elisabeth Brinkers aus Nordhorn, die Familien mit Babys in Nordhorn seit über fünf Jahren entlastet. Ministerin Rundt sagte: „Die Praxisnähe ist es, die das Projekt auszeichnet: Eltern werden unmittelbar entlastet und im Alltag unterstützt. ,wellcome‘ – das ist für mich Ausdruck einer modernen, familienfreundlichen und praxisorientierten Nachbarschaftshilfe. Ich wünsche den ,wellcome‘-Teams in Niedersachsen daher weiterhin viel Erfolg, Energie und Freude bei ihrer Arbeit und danke allen, die sich in diesem Projekt engagieren.“

„wellcome“ wird in Niedersachsen in 26 Städten und Landkreisen in Kooperation mit evangelischen und katholischen Familienbildungsstätten sowie Beratungsstellen angeboten und ist zu einem bekannten Angebot und verlässlichen Partner in den Netzwerken (Frühe Hilfen) der niedersächsischen Kommunen geworden. Die Mehrheit der „wellcome“-Standorte sind in Trägerschaft der Diakonie.

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer begründete das Engagement der Kirche als ein deutliches Zeichen für das Leben.

Mehr Infos zum Projekt „wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ erteilt Ilka Buhr, Koordinatorin Nordhorn, Reformiertes Diakonisches Werk, Geisinkstraße 1, Telefon: 05921 880246, www.wellcome-online.de .