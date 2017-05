Ticker

Weitere Festnahme nach Terroranschlag von Manchester

dpa Manchester. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Manchester ist ein 23-Jähriger festgenommen worden. Das teilte die Polizei über Twitter mit. Damit hat sich die Zahl der Verdächtigen in Gewahrsam der Polizei auf nunmehr 14 erhöht. Mit seiner Bombe hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, am vergangenen Montag nach einem Konzert 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 100 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. 54 von ihnen werden noch immer in Krankenhäusern behandelt.