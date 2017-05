Region

Weitere Ausbaupläne für Hafen Spelle-Venhaus

Der Hafen am Dortmund-Ems-Kanal soll um eine 1,5 Hektar große Lagerfläche für Schwerlastgüter erweitert werden.

gn Spelle. Der Hafen Spelle-Venhaus im südlichen Emsland hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Logistikdrehscheibe für Unternehmen aus der Region entwickelt. Während einer Aufsichtsratssitzung der Hafen Spelle-Venhaus GmbH beim Unternehmen GE wurde dessen Bedeutung aus Unternehmersicht dargelegt.

Um die Standortvorteile für die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens zu nutzen, bestehe bereits seit 2001 eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Salzbergener Unternehmen und dem Speller Hafen, heißt es in einer Mitteilung der Samtgemeinde Spelle. Neue Wege in Form eines Pilotprojektes beschreite GE seit 2015: „Im Rahmen eines Projektes haben wir die Erlaubnis für Schwertransporte von unserem Unternehmen in Holsterfeld zum Hafen Spelle-Venhaus ohne Polizeibegleitung“, habe Steffen Ripke von GE erklärt. Er danke der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim für die Bereitschaft zu diesem Projekt, das erhebliche Verbesserungen in puncto Flexibilität zur Folge habe.

Im vergangenen Jahr seien durch GE 71 Schiffsladungen mit Naben und Maschinenhäusern für Windkraftanlagen umgeschlagen worden. Die Schwerlastteile würden derzeit auf der Umschlagfläche im Erweiterungsbereich des Hafens zwischengelagert. Das Unternehmen plane in den kommenden Jahren, die Tätigkeiten am Hafen zu intensivieren. „Um die Logistik weiter zu optimieren, wäre eine geeignete Lagerfläche im Hafengebiet wünschenswert“, habe Gerhard Wulkotte, Werksleiter bei GE, geäußert und damit Zukunftspläne zur weiteren Schaffung notwendiger Infrastruktur am Hafen aufgegriffen.

Bernhard Hummeldorf, Aufsichtsratsvorsitzender der Hafen Spelle-Venhaus GmbH und Samtgemeindebürgermeister, habe erklärt: „Um die multifunktionale Umschlagfläche angesichts steigender Bahn- und Schiffsverladungen optimal zu nutzen, bestehen seit einiger Zeit Überlegungen für die Herstellung einer hafeneigenen, etwa 1,5 Hektar großen Lagerfläche mit einem geeigneten Untergrund für Schwerlastgüter.“ Nach Auskunft von Stefan Sändker, Geschäftsführer der Hafen Spelle-Venhaus GmbH, werde für die Herstellung einer solchen Fläche mit Gesamtkosten von etwa 900.000 Euro gerechnet. Entsprechende Fördermittelanträge befänden sich aktuell in Vorbereitung.

Nach den weiteren Plänen der Hafenbetreiber sollte in den kommenden Jahren der vorhandene Stichhafen verlängert und so für Großmotorgüterschiffe nutzbar gemacht werden. Die Gleisanlage im Hafengebiet solle zu einem Ring ausgebaut und im östlichen Bereich fortgeführt werden. Ein wichtiger Schritt sei der Ausbau der Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals bis zum Jahr 2025.