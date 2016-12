Niedergrafschaft

Weihnachtsritt in die Itterbecker Heide

Weihnachtlich dekoriert sind am Sonntag mehr als 20 Reiter und Pferde auf einen Ritt durch die Samtgemeinde Uelsen gestartet. Mit dabei war Fotograf Gerold Meppelink. Er hielt die Gruppe für unsere Bildergalerie fest.

Bildergalerie Weihnachtsritt in die Itterbecker Heide Foto: Meppelink

ab Uelsen. Mehr als 20 Reiter sind am Sonntag zu einem Weihnachtsritt durch die Samtgemeinde Uelsen aufgebrochen. Vom Parkplatz der Diskothek „Zak“ ging es am Vormittag durch Wälder und über Wiesen in Richtung Itterbeck. Ziel war das Naturschutzgebiet Itterbecker Heide. Zwei- und Vierbeiner hatten sich für den Ausflug festlich herausgeputzt – nicht wenige Reiter und Pferde trugen eine Nikolausmütze. Die Teilnehmer dieses Weihnachtsritts, der auch zur Itterquelle führte, hatten im Internet über das soziale Netzwerk Facebook zusammengefunden, sagt Elke Hagen. Sie hat bei Facebook die Gruppe „Tagesritte / Wanderreiten Grafschaft Bentheim“ ins Leben gerufen, der sich fast 250 Interessierte angeschlossen haben. Es war das zweite Mal, dass Mitglieder sich zu einem Ausflug trafen.